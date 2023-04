Colorado zvítězilo v NHL díky hattricku MacKinnona na ledě Nashvillu

New York - Hokejisté Colorada zvítězili v poslední hrací den základní části NHL na ledě Nashvillu 4:3 a zajistili si prvenství v Centrální divizi. O výhře obhájce Stanleyova poháru rozhodl v 59. minutě Nathan MacKinnon, který v zápase nasázel hattrick a přidal asistenci. Ve zbývajícím utkání porazilo Buffalo s Lukášem Rouskem v sestavě Columbus 5:2.

Colorado, jehož brankář Pavel Francouz plnil roli náhradníka, vedlo ve čtvrté minutě 2:0 a po úvodní třetině 3:1. Skóre otevřel Devon Toews, poté zvýšil dvakrát MacKinnon. Nashville odpověděl dvěma góly Kiefera Sherwooda, který snížil na 1:2 a ve 28. minutě vyrovnal na 3:3. Zbylou branku domácích dal Luke Evangelista. Zápas rozhodl z přečíslení dva na jednoho MacKinnon.

"Celkově jsme je přehráli, i když druhá třetina nám moc nevyšla. Chyběla nám větší agresivita, moc jsme nestříleli. Ve třetí třetině jsme se zase zlepšili a měli jsme několik dobrých šancí, než jsme jednu konečně proměnili," uvedl MacKinnon.

Avalanche se díky výhře vyhoupli do čela tabulky Centrální divize před Dallas. "Vím, že vyhrát divizi obvykle nic neznamená, ale pro náš pocit to má smysl. Museli jsme tvrdě bojovat, abychom to dokázali," prohlásil MacKinnon.

Colorado se střetne v úvodním kole play off se Seattlem. Další dvojice tvoří v Západní konferenci Dallas s Minnesotou, Vegas s Winnipegem a Edmonton s Los Angeles. Ve Východní konferenci změří síly Boston s Floridou, Toronto s Tampou Bay, Carolina s New Yorkem Islanders a New Jersey s New Yorkem Rangers. Play off startuje v pondělí.

Nashville bude bez play off stejně jako Washington poprvé od roku 2014. Scházet bude ve vyřazovací části po 16 letech i Pittsburgh. Skončily tak tři nejdelší aktivní série. "Věci nešly úplně podle našeho plánu. Ale bojovali jsme až do konce a ukázali charakter. Bohužel to nestačilo," řekl Sherwood. Predators ztratili na postupovou osmičku tři body.

Columbus otevřel skóre už po 34 sekundách hry, když se prosadil Johnny Gaudreau. Buffalo ale otočilo v rozmezí 29. až 35. minuty na 3:1 trefami Jeffa Skinnera, Victora Olofssona a Alexe Tucha. Ještě v prostřední třetině snížil Tyler Angle svým prvním gólem v NHL, ale ve třetím dějství zpečetili výhru Sabres Casey Mittelstadt a Peyton Krebs.

Buffalo skončilo ve Východní konferenci o bod za posledním postupujícím místem do play off. "Střídali jsme lepší výkony s horšími, ale máme mladý tým a věděli jsme, že to tak bude. Na kluky jsem hrdý, jak jsme se semkli a jak jsme se zlepšovali," uvedl Mittelstadt. "Nedosáhli jsme cíle, jaký jsme si přáli. Ale udělali jsme pár kroků správným směrem a snad si to přeneseme do další sezony," doplnil Skinner.

Rousek nastoupil v NHL podruhé v kariéře. Třiadvacetiletý útočník koncem března zaznamenal ve své premiéře gól a přihrávku, tentokrát vyšel za třináct a půl minuty na ledě naprázdno. Na straně poražených nastoupil v obraně Stanislav Svozil, který o den dříve v soutěži debutoval. Český bek odehrál 21 minut, během kterých si připsal tři záporné body do statistiky +/-.

Columbus skončil předposlední a získal jen o bod více než Anaheim. Jeho sezonu ovlivnila četná zranění klíčových hráčů, například Jakuba Voráčka. Český útočník odehrál pouze jedenáct utkání kvůli otřesu mozku, v březnu pak klub opustil. "S těmi všemi zraněními to byla nejtěžší sezona, jakou jsem zažil," uvedl Gaudreau. "Bylo těžké sledovat, jak nám vypadávají hráči. Obzvláště, když byli důležitou součástí týmu," dodal.

