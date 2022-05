Colorado vyřadilo St. Louis a po dvaceti letech postoupilo do finále konference

Hráči Colorada J.T. Compher a Bowen Byram se radují po vstřelení gólu ve třetí třetině šestého zápasu druhého kola play off hokejového Stanley Cupu proti St. Louis Blues. (27. května, 2022)

Hráči Colorada J.T. Compher a Bowen Byram se radují po vstřelení gólu ve třetí třetině šestého zápasu druhého kola play off hokejového Stanley Cupu proti St. Louis Blues. (27. května, 2022) ČTK/AP/Jeff Roberson

St. Louis - Hokejisté Colorada zvítězili na ledě St. Louis 3:2, sérii vyhráli 4:2 na zápasy a postoupili poprvé od roku 2002 do finále Západní konference NHL. Zápas rozhodl šest sekund před koncem základní hrací doby Darren Helm, který vstřelil první gól v letošním play off. Avalanche, za které plnil v sérii roli náhradního gólmana Pavel Francouz, se v další fázi play off střetnou s Edmontonem.

Colorado bylo v utkání od začátku aktivnější a soupeře přestřílelo 39:20, přesto po první třetině prohrávalo. Skóre otevřel Justin Faulk trefou z mezikruží. Ve 26. minutě vyrovnal v z dorážky J.T. Compher, ale o chvíli později udeřil z přečíslední dva na jednoho Jordan Kyrou. Avalanche zápas otočili v posledních deseti minutách. Compher využil střelou z pravého kruhu k bližší tyči přesilovou hru a Helm z opačné strany rozhodl.

2. kolo play off NHL: Západní konference - 6. zápas: St. Louis - Colorado 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) Branky: 19. Faulk, 30. Kyrou - 26. a 51. Compher, 60. Helm. Střely na branku: 20:39. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Helm, 2. Compher (oba Colorado), 3. Faulk (St. Louis). Konečný stav série: 2:4.