Colorado rozneslo ve finále NHL Tampu Bay 7:0, v sérii vede 2:0

Colorado - Hokejisté Colorada deklasovali ve finále NHL doma Tampu Bay 7:0 a v sérii vedou už 2:0 na zápasy. Po dvou gólech vstřelili Valerij Ničuškin a Cale Makar. Čisté konto udržel díky 17 zákrokům Darcy Kuemper, jemuž kryl záda Pavel Francouz. Na straně poražených si připsali Ondřej Palát i Jan Rutta shodně po dvou záporných bodech.

Potřetí v historii NHL zvítězil nějaký tým ve finále alespoň o sedm branek a zároveň s nulou. Rekord drží Pittsburgh, který v roce 1991 roznesl Minnesotu 8:0. "Podali jsme mimořádný výkon,"rozplýval se trenér Colorada Jared Bednar. "Kluci dřeli od úvodního vhazování. Všichni hráli nesmírně precizně i zodpovědně v obraně a byli nebezpeční v útoku. Blížilo se to perfektnímu zápasu," dodal.

Colorado vyhrálo úvodní zápas 4:3 v prodloužení, přičemž po úvodní třetině vedlo 3:1. Palát sice po utkání podotkl, že jeho tým musí do druhého duelu vstoupit lépe, ale zůstalo jen u slov. Domácí předčili Tampu Bay v rychlosti a brankáře Andreje Vasilevského, který chytal v play off NHL stý zápas, překonali v úvodních čtrnácti minutách třikrát.

"Jsou trpěliví a maji propracovaný obranný systém, proto je rychlost jedním z faktorů, jak ho prolomit. To se nám dařilo," řekl obránce Colorada Josh Manson.

První změnu skóre obstaral Ničuškin v čase 2:54 z přesilové hry, když z předbrankového prostoru usměrnil do sítě přihrávku Andreho Burakovského. Rutta přistoupil k volném střelci o zlomek sekundy později. Manson zvýšil v osmé minutě z přečíslení dva na jednoho a třetí gól přidal z dorážky Burakovsky, který ještě v závěru první třetiny neproměnil samostatný únik.

Colorado ztratilo v předchozím utkání náskok v prostřední části, tentokrát ale nepřipustilo žádné drama. Čtvrtý gól padl ve 25. minutě po chybě Paláta. Český útočník prostrkával za brankou puk na obránce, ale přihrávku vystihl Mikko Rantanen a po jeho pasu skóroval Ničuškin. Vasilevského poté zachránila tyč po střele Mansona, pátou trefu Avalanche dal až Darren Helm z rychlého kontru. A to ještě Logan O'Connor neuspěl z úniku.

Tampa Bay si v útoku moc šancí nevytvořila. Nejvíce hrozila z přesilových her, sama ale v početní převaze inkasovala pošesté. Makar se dostal do přečíslení dva na jednoho a stejně jako Manson vzal zakončení na sebe a prosadil se střelou z pravého kruhu ke vzdálenější tyči. Adept na nejlepšího obránce sezony pak ještě uzavřel skóre po pohledné kombinaci v přesilové hře a potrestal faul Paláta, který byl vyloučen za krosček v útočném pásmu.

Colorado vyhrálo posedmé v řadě a přiblížilo se zisku Stanleyova poháru, který vybojovalo naposledy v roce 2001. Domácí fanoušci už od stavu 3:0 skandovali: "My chceme pohár!" a pokřik v průběhu utkání několikrát zopakovali. Obhájce trofeje z posledních dvou ročníků ale i v minulé sérii s Rangers prohrál venku úvodní dva zápasy a následně otočil na 4:2.

"Lidé, kteří viděli dnešní zápas, si pravděpodobně myslí, že je série hotová, ale náš tým je velmi odolný. Jsme ve stejné pozici jako minulé kolo. Je jedno, jestli prohrajete 1:0, 7:0 nebo 10:0, pořád je to jen jedna porážka a musíte jít dál. Teď budeme hrát doma a před našimi fanoušky. Je potřeba, abychom se semkli a vydali ze sebe to nejlepší. Uděláme to," řekl kapitán Lightning Steven Stamkos.

Série se nyní stěhuje na led Tampy Bay, kde je třetí zápas na programu v noci na úterý od 2:00 SELČ.

Finále Stanleyova poháru - 2. zápas: Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) Branky a nahrávky: 3. Ničuškin (Burakovsky, Newhook), 8. Manson (Cogliano, Newhook), 14. Burakovsky (Rantanen, D. Toews), 25. Ničuškin (Rantanen), 37. Helm (O´Connor), 43. Makar (Cogliano), 50. Makar (Rantanen, MacKinnon). Rozhodčí: McCauley, Hebert - Murchison, Murray. Vyloučení: 13:14. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 17.849. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin, 2. Kuemper, 3. Makar (všichni Colorado). Stav série: 2:0. Sestavy: Colorado: Kuemper - Makar, D. Toews, Manson, J. Johnson, E. Johnson, Byram - Ničuškin, MacKinnon, Landeskog - Rantanen, Compher, Burakovsky - O´Connor, Helm, Lehkonen - Cogliano, Sturm, Newhook. Trenér: Bednar. Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, Černák, McDonagh, Bogosian, Sergačov - Kučerov, Stamkos, Palát - Killorn, Cirelli, Hagel - Colton, Point, Paul - Perry, Bellemare, Maroon. Trenér: Cooper.