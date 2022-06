Colorado řeší, zda na úvod finále Stanley Cupu vsadí na Francouze nebo Kuempera

Denver (USA) - Český brankář Pavel Francouz má šanci, že bude na úvod finálové bitvy o Stanley Cup členem zahajovací sestavy Colorada. Plně připravená je přitom po zdravotních potížích i týmová jednička Darcy Kuemper. Kouč Avalanche Jared Bednar připustil, že trenéři zatím důležitou otázku obsazení brankoviště nevyřešili. A podle všeho je čeká velmi těžká volba.

"Je to vážně těžké rozhodnutí a budeme se o tom bavit. Nějak vybrat ale musíme. Rozhodneme se a od toho se odrazíme dál," prohlásil Bednar. "Ještě to pro jistotu všechno vyhodnocujeme. Hlavním kritériem je vyhodnotit si jejich práci. A jednoho z nich vybrat. Takže je to vlastně jednoduché," doplnil kouč, který dovedl tým z Denveru do finále po dlouhých 21 letech.

Kuemper už dvakrát během letošních vyřazovacích bojů nuceně pauzíroval kvůli zdravotním potížím. Nejprve byl před měsícem během úvodního kola proti Nashvillu zasažen skrze masku hokejkou do oka a k hladkému postupu pak dopomohl Francouz. Kuemper následně odchytal celou sérii 2. kola se St. Louis (4:2), hned v úvodu finále Západní konference však utrpěl zranění v horní části těla a před polovinou prvního duelu odstoupil.

Do hry opět naskočil dvaatřicetiletý Francouz a sérii s Edmontonem dochytal rovněž k výhře 4:0 na zápasy, jak se mu to povedlo i proti Predators. V posledním čtvrtém utkání však byl již Kuemper v pořádku a kryl Francouzovi záda ze střídačky. "Jsem ve všech ohledech zdravotně stoprocentní," ubezpečil Kuemper.

"Nikdy není zrovna moc zábavné, když to všechno sledujete jen ze střídačky, tím spíš, když jde o takhle velké zápasy. 'Frankie' do toho naskočil a odvedl skvělou práci," ocenil Kuemper svého českého parťáka. "Bylo úžasné kluky sledovat, jak zápas za zápasem vítězí a mají celou sérii pod kontrolou. Bylo super, že jsem toho mohl být součástí alespoň ten poslední zápas," dodal Kuemper.

Kanaďan, který je jen o měsíc starší než Francouz, má zatím v letošním play off bilanci šesti výher a dvou porážek, v průměru inkasoval 2,65 branky na utkání a měl úspěšnost zákroků 89,7 procenta. Francouz vychytal vítězství ve všech šesti utkáních, do nichž naskočil. Má průměr 2,86 a úspěšnost 90,6 procenta. Jednou udržel čisté konto.

Avalanche mají ale na rozhodnutí ještě čas. Zatímco Colorado smetlo Edmonton 4:0 na zápasy, ve druhé sérii vedli New York Rangers ve finále Východní konference nad Tampou Bay Lightning 2:0 na zápasy, ale nyní mají navrch obhájci Stanley Cupu z předchozích dvou sezon - při vedení 3:2 budou hrát šestý duel doma. Pauza Colorada od odehrání posledního zápasu se může protáhnout až na jedenáct dnů.