Colorado poprvé v play off prohrálo, Montreal uspěl ve Winnipegu i podruhé

New York - Hokejisté Montrealu porazili ve druhém zápase 2. kola play off NHL Winnipeg 1:0 a vedou v sérii 2:0. Druhé vítězství vystřelil Canadiens Tyler Toffoli. Carey Price v brance Montrealu kryl všech 30 střel Jets. Poprvé v play off prohrálo Colorado, které ve třetím utkání série podlehlo Vegas 2:3.

Po bezbrankové první třetině otevřel Montreal skóre již ve 2. minutě druhé části. Winnipeg v přesilové hře propadl v útočném pásmu, puku se zmocnil Toffoli a rychlý protiútok vyřešil elegantní stahovačkou a přesnou střelou do levého horního rohu branky Connora Hellebuycka.

Canadiens vyhráli pátý zápas za sebou a po obratu v sérii s Torontem ze stavu 1:3 nakročili k úspěchu i v bojích s Winnipegem. "Za stavu 1:3 s Maple Leafs to pro nás nebylo jednoduché, ale dokázali jsme je zatlačit a sérii jsme otočili. Každý hraje s maximálním úsilím, což je povzbuzení do dalších bojů," uvedl trenér Montrealu Dominique Ducharme.

Brankář Price vychytal první čisté konto v letošním play off a byl počtvrté za sebou vyhlášen první hvězdou zápasu. "Kluci přede mnou odvedli výbornou práci. Dnes nás k výhře dovedlo týmové úsilí. Hrajeme dobře na obou stranách hřiště a vzájemně se podporujeme, proto se nám v posledních zápasech tak daří," řekl vítěz Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL za rok 2015.

Jets se museli obejít bez Marka Scheifeleho, který za tvrdý a nesportovní faul z prvního vzájemného duelu dostal čtyřzápasový trest. Nejproduktivnější hráč Winnipegu v základní části v závěru prvního utkání série zákeřně sestřelil skórujícího Jakea Evanse, kterého museli z ledu odnést na nosítkách.

Šest zápasů byli hokejisté Colorada v play off neporaženi. St. Louis vyřadili z bojů o Stanley Cup v nejkratším možném čase a zvládli také úvodní dva domácí zápasy v sérii s Vegas, až v Nevadě hráči Avalanche narazili.

Golden Knights před vyprodanou T-Mobile Arenou otevřeli skóre ve 25. minutě, kdy využil výborného vstupu domácích do druhé třetiny William Karlsson. Švédský útočník si v souboji před brankou šikovně přikopnul vyražený puk a poprvé překonal Philippa Grubauera. Coloradu k vyrovnání stačilo 89 vteřin. Marc-André Fleury vyrazil střelu Pierra-Édouarda Bellemarea jen ke Carlu Söderbergovi a švédský útočník bez problémů trefil poloodkrytou branku.

Ve třetí části využil přesilovou hru Mikko Rantanen a poslal Colorado do vedení 2:1. Rozhodnutí přišlo pět minut před koncem třetího dějství. V čase 54:42 chytře zpoza branky překonal Grubauera Jonathan Marchessault a o 45 sekund později rozhodl o výhře Vegas Max Pacioretty.

2. kolo play off NHL:

Severní divize - 2. zápas:

Winnipeg - Montreal 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 22. Toffoli. Střely na branku: 30:24. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Price (Montreal), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. Toffoli (Montreal). Stav série: 0:2.

Západní divize - 3. zápas:

Vegas - Colorado 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 25. W. Karlsson, 55. Marchessault, 56. Pacioretty – 27. Söderberg, 46. Rantanen. Střely na branku: 42:20. Diváci: 17.504. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. Marchessault, 3. W. Karlsson (všichni Vegas). Stav série 1:2.