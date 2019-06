Coleman si před Zlatou tretrou věří na Boltův rekord

Ostrava - Nejrychlejší muž současnosti Američan Christian Coleman věří, že by mohl na čtvrteční Zlaté tretře v Ostravě překonat v běhu na 200 metrů rekord mítinku Usaina Bolta. Lichotí mu, že je označován za nástupce legendárního Jamajčana.

Boltův rekord ostravského mítinku z roku 2008 má hodnotu 19,83 sekundy. "Není to nemožné, můj osobák je jen o dvě setiny horší, navíc už je dva roky starý. Od té doby jsem udělal dost velký pokrok. Loni jsem kvůli zranění tuhle trať vůbec neběhal. Ale chtěl bych v ní uspět na americkém šampionátu a kvalifikovat se na mistrovství světa," řekl dnes Coleman novinářům v Ostravě.

Na svou premiéru na Zlaté tretře se třiadvacetiletý vicemistr světa na stovce z roku 2017 teší. "Vím, že stadion je moderní, vlastně stále ještě nový a dráha hodně rychlá. Pokud budou fanoušci stát na mé straně, jsem připraven běžet hodně rychle. Mám bouřlivé publikum moc rád," uvedl Coleman, jenž ve čtvrtek v Oslu zaběhl na Diamantové lize nejrychlejší letošní čas na 100 metrů

"Není ani tak důležité, že jsem nejrychlejší nyní. Chtěl bych uspět především na světovém šampionátu na podzim v Dauhá," řekl sprinter s osobním rekordem 9,79.

Váží si toho, že se o něm mluví jako o nástupci světového rekordmana a osminásobného olympijského vítěze Bolta. "Je to obrovská pocta, protože jsem si Bolta vždy ohromně vážil. Posunul hranice mužského sprintu do jiné dimenze. Na druhou stranu, já jsem Christian Coleman a mým cílem je, aby třeba, až budu za pár let končit, hledali odborníci a fanoušci jméno, kdo ve světe atletiky nahradí mě," prohlásil.