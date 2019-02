Washington - V amerických médiích se objevil plný text dnešní výpovědi Michaela Cohena, bývalého osobního právníka a důvěrníka Donalda Trumpa, před výborem pro dohled a reformu Sněmovny reprezentantů. Cohen má poslancům vypovědět o svých "slabostech a pochybné loajalitě" vůči prezidentovi, jehož označuje za "rasistu, podvodníka a podfukáře".

"Když jsem v roce 2007 přijal práci u Trumpa, nikdy ani za milion let bych si nepomyslel, že jednoho dne bude kandidovat na prezidenta, spustí kampaň plnou nenávisti a netolerance a skutečně vyhraje. Lituji dne, kdy jsem Trumpovi řekl 'ano', lituji veškeré pomoci a podpory, kterou jsem mu poskytl," píše se ve výpovědi, jejíž text zveřejnil Kongres.

Média v USA věnují Cohenově výpovědi maximální pozornost. Webové stránky prestižních listů The New York Times nebo The Washington Post dnes referovaly o jednání v Kongresu na prvních místech a věnovaly Cohenovi více pozornosti, než Trumpově summitu s vldcem KLDR Kim Čong-unem v Hanoji. Prvořadou pozornost kongresovému jednání věnovala i televize Fox News, která se netají sympatiemi vůči šéfovi Bílého domu.

Výslech Cohena v Kongresu komentoval z Hanoje i sám Trump. Na twitteru napsal, že jeho bývalý tajemník "lže, aby mu zkrátili trest vězení". V květnu má Cohen nastoupit do vězení na tři roky za porušení pravidel pro financování volební kampaně. "Udělal spoustu špatností, které s Trumpem nesouvisejí," napsal prezident na twitteru.

Agentura AP si dnes postěžovala, že Bílý dům ve vietnamském hlavním městě omezuje přístup amerických novinářů k hlavě státu. Několika zpravodajům byl odepřen přístup na zahájení oficiální večeře. Podle Trumpovy mluvčí Sarah Sandersové byla důvodem "citlivá povaha" akce. Mezi postiženými novináři jsou údajně ti, kteří na Trumpa v Hanoji vykřikovali své dotazy, jak bývá v americké mediální praxi běžné.