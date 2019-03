Ilustrační foto - Bývalý Trumpův právník Michael Cohen odchází od soudu na newyorském Manhattanu, ketrý ho poslal na tři roky do vězení.

Ilustrační foto - Bývalý Trumpův právník Michael Cohen odchází od soudu na newyorském Manhattanu, ketrý ho poslal na tři roky do vězení. ČTK/AP/Craig Ruttle

Washington - Bývalý osobní právník prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen zažaloval společnost Trump Organization za údajné dluhy z doby, kdy hájil její zájmy. O žalobě na firmu zastřešující Trumpův byznys dnes informovala agentura Reuters. Cohen, odsouzený k tříletému vězení za porušení pravidel financování volební kampaně, v minulých dnech čtyřikrát vypovídal v Kongresu o svých kontaktech s prezidentem.

V žalobě podané u newyorského soudu se uvádí, že Trump Organization neuhradila Cohenovy náklady na právní pomoc. Platit údajně přestala v době, kdy vyšlo najevo, že bývalý Trumpův právník bude o aktivitách Trump Organization podávat informace vyšetřovatelům.

O Trumpovu společnost se od loňska zajímá zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller, který pátrá po stopách ruského vlivu na americké prezidentské volby. Její aktivity podle amerických médií zkoumá i prokuratura státu New York, která se zaměřuje na obchodní transakce Trumpovy rodiny. List The New York Times loni v říjnu informoval o údajných daňových machinacích, na nichž se Trump v roce 1990 podle listu podílel s cílem rozmnožit velikost rodinného majetku.

Cohenovi podle soudních dokumentů dluží Trump Organization 1,9 milionu dolarů (přes 43 milionů Kč). Právník má v květnu nastoupit do vězení, kde si bude odpykávat tříletý trest za vyplacení vysokých částek dvěma údajným milenkám Donalda Trumpa, aby si během voleb vykoupil jejich mlčení. Peníze nebyly deklarovány jako výdaj ve volební kampani, což odporuje americkým zákonům.