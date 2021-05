Coface: riziko občanských nepokojů se může zvýšit až desetinásobně

Praha - Sociální napětí a z toho pramenící riziko občanských nepokojů se může ve světě zvýšit až desetinásobně. Dopady pandemie na světovou ekonomiku načas odsunuly do pozadí politická rizika, tedy zejména zvýšený protekcionismus a dopady brexitu nebo rizika spojená se sociálními nepokoji, vnitřními konflikty či nebezpečí teroru. Vyplývá to ze studie světové úvěrové pojišťovny Coface.

"Vliv nestabilního politického prostředí na ekonomiku se stal velmi zásadním. Pandemie sice odsunula politická rizika do pozadí, ale to neznamená, že přestala existovat. Naopak vinou koronavirové krize se mohou ještě prohloubit. Podle analýzy Coface se riziko občanských nepokojů může zvýšit až desetinásobně,“ uvedl generální ředitel pojišťovny Coface pro ČR a Slovensko Ján Čarný.

Opatření vlád na omezení šíření koronaviru jsou podle pojišťovny novým zdrojem napětí. Neovlivní pouze země, které již zažily sociální otřesy před krizí. "Napětí může vzniknout i vinou negativních dopadů recese na zaměstnanost, příjem domácností a zvyšování sociální nerovnosti," dodal Čarný.

Coface uvádí jako nejrizikovější země z politického hlediska Írán, Súdán, Sýrii a Venezuelu. Pandemie však zvýšila rizika i ve vyspělých zemích. "Pandemie odhalila rostoucí nerovnosti v příjmech v rámci jednotlivých zemí. Giniho koeficient, stěžejní index pro měření nerovností ve společnosti, by mohl v rozvíjejících se a rozvojových zemích vzrůst o téměř šest procent," podotkl Čarný.

Giniho koeficient, obecně vyjadřující rozložení bohatství ve společnosti, nabývá hodnot od nula do jedna, přičemž nula vyjadřuje absolutní rovnost a jedna hypotetické vlastnictví všeho bohatství jedinou osobou. Podle Coface se mohl zvýšit i v rozvinutých zemích, a to včetně Evropy.

Tento nárůst nerovností by mohl přetrvávat, což se dělo po všech pandemiích 21. století, SARS v roce 2003, H1N1 v roce 2009, MERS v roce 2012, Ebola v roce 2014 a Zika v roce 2016. Pět let po vypuknutí pandemie by mohl Giniho koeficient zůstat v průměru o 1,25 procenta vyšší ve srovnání s původní úrovní. Čím silnější je recese, tím větší bude tento efekt v důsledku přetrvávající nezaměstnanosti pracovníků s nízkou kvalifikací, poznamenal Čarný.

Skrytou částí ledovce by mohlo být výrazné zvýšení politických rizik. Nárůst příjmové nerovnosti spojený s nespokojeností veřejnosti s vládami při řešení pandemie by mohl vést k růstu sociálního napětí, upozornil Čarný. Podle Mezinárodního měnového fondu je nerovnost jedním z hlavních nositelů sociálních nepokojů, které se v průměru objeví rok po pandemii a mají výrazný vliv na ekonomiku.