Coe uznává komplikace a nerovnou situaci atletů v přípravě na OH

Londýn - Prezident Světové atletiky Sebastian Coe uznává, že olympijskou přípravu atletů vážně komplikují omezení kvůli koronaviru a závodníci nemají rovné podmínky kvůli různé situaci v jednotlivých zemích. Odložení olympijských her, které by měly v Tokiu začít 24. července, ale v současné době nepovažuje za nutné.

Mezinárodní olympijský výbor v úterý vyzval všechny sportovce, aby se na olympijské hry připravovali nejlépe, jak je to za současných podmínek možné. Mezi řadou sportovců to vyvolalo vlnu nevole. Kritizovali MOV za nedostatek respektu k nim i jejich zdraví.

Coe uznal, že ani situace atletů není vzhledem k zavírání sportovišť a omezování pohybu osob snadná. "Někteří nemohou naplno trénovat, někteří nemají přístup na veřejné dráhy a vnitřní sportoviště. Pracujeme na tom, abychom jim pomohli tato zařízení najít," uvedl Coe v rozhovoru pro list The Times.

Uvědomuje si, že v různých koutech světa se situace liší. "Různé země mají velmi odlišná zdravotní omezení. Když teď žijete v Itálii, Francii nebo Španělsku, tak je to velmi komplikované. Třeba když jste italský vytrvalec a musíte být zavřený doma," poznamenal. Striktní vládní opatření panují i v Česku. Ode dneška se musejí všichni lidé včetně profesionálních sportovců pohybovat na veřejnosti jen s ochranou nosu a úst.

Coe si uvědomuje, že současná situace a zřejmě i následný vývoj s možným postupným uvolňováním omezení povede k nerovným podmínkám atletů z různých regionů. "Náš sport byl vždy o férovosti a rovném přístupu, takže bychom se neměli stydět za to, že tohle je naše ambice. Realita je, že to nemusí být možné ve všech případech, ale chceme pro to udělat maximum," poznamenal.

Novým typem koronaviru se po celém světě nakazilo více než 212.000 lidí a nemoc COVID-19 zatím způsobila zhruba 8700 úmrtí. Zdrojem nákazy byla Čína, kde se ale po několika měsících situace zlepšuje. Aktuální epicentrum s prudkým nárůstem počtu nakažených je v Evropě v čele s Itálií, čísla se zhoršují rovněž v USA.

Vede to k ochromení sportovního dění a zavírání hranic. MOV i japonští pořadatelé ale stále směřují k zahájení OH 24. července, což je za více než čtyři měsíce. Ani Coe by zatím olympiádu neodepisoval. "Trávíme nad řešením této situace lví podíl naší pracovní doby," prohlásil třiašedesátiletý Brit, který byl šéfem organizačního výboru OH 2012 v Londýně.

Myslí si, že současná situace je obtížnější než bojkot při OH 1980 v Moskvě. "To jsem zažil a to byla krize. Ale tohle pravděpodobně zabírá více času na přemýšlení a více úsilí pro federace než cokoliv, co jsem kdy zažil," uznal. Řada federací bude muset vymýšlet náhradní varianty rozdělování zbývajících olympijských míst.