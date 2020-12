Coca-Cola buduje v pražských Kyjích tříhektarový mokřad

Praha - Společnost Coca-Cola HBC připravuje výstavbu mokřadu o rozloze 3,15 hektaru v pražských Kyjích. Hotový by měl být v příštím roce a bude se rozkládat vedle jejího nového skladu, jehož stavba má stát půl miliardy korun. Novinářům to sdělil generální ředitel firmy Dan Timotin. Firma tak nebude odvádět dešťovou vodu ze svých pozemků do městské kanalizace, ale právě do tohoto mokřadu. Doufá, že do budoucna tím pomůže alespoň částečně ochladit tuto oblast městské části Praha 14.

Systém mokřadu by měl fungovat na principu suchého poldru, který se naplní vodou v případě deště. Poté srážky odtečou do mokřadu a zásobní prostor poldru se znovu vyprázdní. Společnost zvažuje, zda umožní do mokřadu přístup široké veřejnosti, a v případě, že tam budou sídlit ptáci, pak i odborníkům, jako jsou ornitologové atd.

Podle Timotina by k podobným krokům mělo přistoupit více firem, Coca-Cola HBC chce jít příkladem. Přestavba pozemku mokřadu u nového skladu by měla stát do tří milionů korun. Původně měla být hotová letos v listopadu, nakonec kvůli koronaviru nabrala zpoždění, takže projekt bude dokončený příští rok na jaře.