Cobainova kytara se prodala za rekordních 143 milionů korun

Los Angeles - Kytara Kurta Cobaina, se kterou frontman skupiny Nirvana nahrál v roce 1993 slavný akustický koncert, se na aukci v Los Angeles prodala za rekordních šest milionů dolarů (143 milionů Kč). Nástroj vyrobený v roce 1959, který Cobain koupil za 5000 dolarů, se tak stal nejdražší kytarou, jakou kdy kupec na aukci získal. Její konečná cena několikrát překročila odhady a překonala i dosavadní rekord z loňského roku, kdy se kytara David Gilmoura z kapely Pink Floyd prodala za čtyři miliony dolarů.

Aukční síň Julien's Auctions přisoudila kytaře vyvolávací cenu jeden milion dolarů a doufala, že by cena nástroje mohla vyšplhat až na dva miliony. Po souboji zájemců se ale cena dostala na šestinásobek a nakonec ji získal Peter Freedman, šéf australské firmy na zvukovou techniku Rode Microphones. Ten plánuje kytaru společně s dalšími exponáty připomínajícími skupinu Nirvana vystavit v rámci putovní expozice, přičemž výtěžek ze vstupného chce věnovat hudebníkům postiženým dopady koronavirové krize, napsala agentura DPA.

S kytarou Martin D18E nahrál Cobain koncert v listopadu roku 1993, tedy jen několik měsíců předtím, než se ve svých 27 letech zastřelil doma v Seattlu. Album MTV Unplugged in New York vyšlo po jeho smrti, dosáhlo vrcholu v žebříčku Billboard a získalo cenu Grammy. Zvuk této kytary tak nyní dodnes slýchají fanoušci například v akustické verzi slavných hitů About a Girl či All Apologies.

Astronomická částka, za niž se kytara v sobotu vydražila, vynikne například ve srovnání s cenou, za níž kupec získal modrou kytaru zpěváka Prince. Na míru vyrobený nástroj, na nějž Prince hrál během hvězdných let své kariéry v 80. a 90. letech například během turné Purple Rain v roce 1984, se prodala za 563.000 dolarů (13,4 milionu Kč).