Co víc si přát, je to sen, řekl Šilhavý k dvěma červnovým výhrám

Olomouc - Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý považuje uplynulý červnový sraz za snový. Jeho svěřenci v evropské kvalifikaci nejprve v pátek porazili v Praze na Letné Bulharsko 2:1 a dnes v Olomouci zdolali i Černou Horu 3:0. Reprezentanti drží postupové druhé místo před zářijovým pokračováním pětičlenné skupiny v Kosovu, které český kouč nyní považuje za hlavního soupeře v boji o postup.

"Červnový sraz byl skvělý, máme šest bodů a skóre 5:1. Co si víc přát, to je sen. Zvládli jsme to skvěle," pochvaloval si na tiskové konferenci Šilhavý.

Zatímco v pátek český celek musel otáčet nepříznivé skóre, proti Černohorcům měl utkání ve svých rukách. "Jak jsme v pátek zahazovali šance, tak dnes jsme byli obrovsky produktivní. Vůbec ten výsledek 3:0 je skvělý, protože těch šancí jsme zase tolik neměli. Soupeř byl velmi dobrý, podle mě lepší než ten páteční," uvedl Šilhavý.

Jeho svěřenci po březnovém debaklu 0:5 v úvodu kvalifikace v Anglii v čele tabulky bodově dotáhli soupeře, který nehrál kvůli účast ve Final Four Ligy národů. Na třetím místě je po výhře 3:2 v Bulharsku překvapivě Kosovo, byť při losování figurovalo až v pátém výkonnostním koši. Na šampionát postoupí první dva týmy.

"Asi bychom si přáli, aby Kosovo v Bulharsku raději zremizovalo. Ale my ten výsledek nemohli ovlivnit. Potvrzuje se, že skupina vůbec není lehká. Kosovo šlo až z pátého koše a hraje velmi dobře. Asi je to teď náš nejvážnější soupeř v boji o postup," řekl Šilhavý.

"Mají o bod míň než my, v každém utkání bodovali. Viděli jsme už jejich hru, jsou ještě drzejší a produktivnější než Černohorci. Na druhou stranu ti soupeři si mohou brát body mezi sebou. My se musíme koukat na sebe a dělat body," dodal Šilhavý.

Právě v Kosovu český celek 7. září odehraje čtvrtý z osmi zápasů skupiny a o tři dny později se představí na půdě Černé Hory. "Nejdřív musíme zanalyzovat uplynulé dvojutkání a pak budeme přemýšlet o dvojutkání na Balkáně. Musíme se na ten dvojzápas připravit a výsledkově ho zvládnout. Pak bychom mohli lépe dýchat," prohlásil Šilhavý.

"Hráči teď mají dovolenou, poté začnou přípravy, přípravné zápasy. Začneme to sledovat. Máme nějaké zraněné hráče, kteří se třeba připojí. Uvidíme, jak budou případě k dispozici. Myslím třeba Bořka Dočkala a Vláďu Daridu," dodal Šilhavý k oporám v záloze.

Ocenil přínos dvou hráčů z italské ligy Patrika Schicka s Jakubem Janktem, kteří se podepsali pod všech pět červnových gólů. "Snažili jsme se dělat nominaci ze zdravých charakterních hráčů, někteří třeba ani nehráli tolik v klubech, přesto jsme je vzali. Třeba ti dva Italové Jankto a Schick se hodně zasloužili o to, že jsme vyhráli," uvedl Šilhavý.

"Ale je toho hodně co zlepšit. Nemůžeme si myslet, že jsme vyhráli dva zápasy a vše je v pohodě. Byla tam spousta chyb, hodně práce nás čeká. Ale s tímhle srazem jsme byli hodně spokojeni," dodal.

U týmu je od září a v osmi zápasech si s reprezentací připsal pět výher a tři porážky. "Na hráčích je vidět, že reprezentují rádi. I vztah s hráči je na dobré úrovni. Času moc není, přesto se snažíme hráčům vtisknout nějakou tvář. Myslím, že když budou hráči opakovaně zdraví a ustálí se kádr, budeme to nabalovat na sebe a mělo by se to ještě zlepšovat," uvedl Šilhavý.