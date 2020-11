Co teď asi na Balea říkají, rýpl si Mourinho do Realu Madrid

Londýn - Přesně rok a dva měsíce čekal velšský fotbalista Gareth Bale na to, až se zase v lize trefí. Útočníkovi Tottenhamu k tomu přitom v nedělním zápase anglické ligy s Brightonem stačily tři minuty pobytu na hřišti a rozhodl o výhře "Kohoutů" 2:1. Jednatřicetiletý fotbalista, jenž je v londýnském klubu na ročním hostování z Realu Madrid, tím potěšil trenéra Tottenhamu Josého Mourinha, který si po zápase rýpl do španělského velkoklubu.

"Až budu mít pět minut, půjdu na web Realu Madrid zjistit, co tomu říkají," poukázal portugalský kouč na fakt, že španělský klub i kvůli Baleovým sporům s trenérem Zinédinem Zidanem už o služby někdejšího nejdražšího fotbalisty světa nestojí. V Madridu mu přitom smlouva vyprší až za dva roky.

Bale, jenž přišel na hřiště v 70. minutě, si o tři minuty později naskočil na centr někdejšího spoluhráče z Realu Sergia Reguilona a hlavičkou nedal brankáři šanci. Oslavil tak svůj návrat do Tottenhamu, odkud odešel v roce 2013 do Realu, kterému pomohl ke čtyřem triumfům v Lize mistrů.

Svůj první gól v nové sezoně si pořádně užíval. Naposledy se trefil za Real v lednu ve Španělském poháru, v lize pak dokonce 1. září loňského roku.

"Cítím trochu úlevu a velkou radost. Už ani nepamatuji, co to je dát gól. Od ledna jsem neskóroval, přitom je to asi jen pět zápasů, co jsem od té doby odehrál. Byly to těžké měsíce, proto je úžasné, že jsem se vrátil zpátky do Tottenhamu. Jsem moc rád, že jsem tady a znovu hraji fotbal za skvělý klub," řekl útočník Spurs televizní stanici BT Sport.

"Mám z něj radost, zaslouží si to. Jsem s Garethem velmi spokojený. Ví, že nám na něm záleží, a my víme, že mu záleží na nás, na Tottenhamu. Je ve velmi dobré formě, je v pohodě a hlavně šťastný, že za nás může hrát," uvedl Mourinho.

"Když v září do klubu přišel, nebyl spokojený. Nedokázal se srovnat s tréninkem a jeho tělo trpělo. Měl dlouho problémy s kolenem, nechali jsme ho proto trénovat tak, jak jeho tělo potřebuje. Jsem moc rád, že to zvládl a že dnes dal vítězný gól," doplnil portugalský trenér.

Tottenham se posunul v tabulce na druhé místo o dva body za vedoucí Liverpool.