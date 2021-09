Co se stalo na jaře mezi Rangers a Slavií, jde úplně mimo nás, řekl Čelůstka

Praha - Podle obránce Ondřeje Čelůstky se fotbalisté Sparty před čtvrtečním utkáním 2. kola skupiny Evropské ligy proti Rangers vůbec nezabývají tím, co se v minulé sezoně v osmifinále přihodilo mezi celkem z Glasgow a Slavií. Odvetu ve skotské metropoli poznamenala údajná rasistická poznámka hostujícího kapitána Ondřeje Kúdely k domácímu záložníkovi tmavé pleti Glenu Kamarovi.

I když Kúdela rasismus popřel, dostal od UEFA zákaz startu v 10 zápasech, kvůli čemuž přišel o mistrovství Evropy. Finskému reprezentantovi Kamarovi, jenž po utkání v Glasgow v útrobách stadionu Kúdelu fyzicky napadl, zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání. Útočník Rangers Kemar Roofe navíc v odvetě brutálním zákrokem zranil slávistického brankáře Ondřeje Koláře, který od té doby nosí ochrannou masku podobně jako kdysi Petr Čech. Slavia vyřadila Rangers po domácí remíze 1:1 a venkovní výhře 2:0.

"Samozřejmě to utkání (v Glasgow) jsme sledovali, víme o tom, ale teďka tady stojí Sparta a my se budeme plně soustředit na náš výkon. Co se stalo, jde úplně mimo nás. Každý budeme chtít předvést maximum a v zápase uspět. Kdybychom se měli nechat vyprovokovat nějakými zbytečnými věcmi nebo řešit to, co se stalo na jaře, tak by to bylo špatně," řekl Čelůstka na tiskové konferenci.

Letenští v uplynulém ročníku soutěže zdolali v hlavní fázi městského protivníka Rangers Celtic dvakrát 4:1. "Zápasy se Celticem se nám výsledky určitě povedly nad očekávání. Rok je ale ve fotbale dlouhá doba a navíc každý zápas je jiný. Nesmíme usnout na vavřínech a nechat se uchlácholit tím, že nám to proti Skotům jde," zdůraznil dvaatřicetiletý český reprezentant.

"Rangers jsou první ve skotské lize, dostávají pramálo gólů. Bude to zápas, který nás určitě bude stát hodně sil. Nebude to v žádném případě jednoduché. Musíme se nachystat se vším všudy. Jedná se o historicky velmi úspěšný tým. Budou velmi nepříjemní. Poslední výsledky v lize a celkově postavení v tabulce hovoří za vše. Je to náročný a agresivní soupeř, se kterým se budeme muset zítra popasovat," konstatoval zlínský rodák.

Sparta v úvodu skupiny remizovala v Kodani proti úřadujícímu dánskému šampionovi Bröndby 0:0, zatímco Rangers doma podlehli Lyonu 0:2. "Chceme vycházet z dobré obrany, protože bez toho se vyhrávat nedá. Aby měl bod z Kodaně váhu, budeme chtít doma vyhrát a ukázat ve skupině směr, kterým chceme jít," prohlásil Čelůstka.

Kvůli trestu za rasismus nesmí na Letnou dospělí fanoušci, díky výjimce ale může přijít 10.000 dětí. "Atmosféra bude samozřejmě jiná, ale bude nějaká. Osobně jsem to bez lidí vnímal hodně špatně pro fotbal. Když už nastal trest od UEFA, vnímám velmi pozitivně to, že přijde deset tisíc dětí. Jsem za to moc rád," řekl bývalý hráč Zlína, Slavie, Palerma, Trabzonsporu, Sunderlandu, Norimberku a Antalyasporu.

Po Rangers čeká svěřence trenéra Pavla Vrby v neděli ligové derby se Slavií. "Program je samozřejmě náročný, ale ve Spartě to tak je. Jdeme zápas od zápasu. Program je opravdu náročný, i co se týká soupeřů. O to víc musíme být soustředění. Musíme se odevzdat na maximum," uvedl Čelůstka.