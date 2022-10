Co má ČR v roce 2023 udělat pro on-line soudnictví? - video

Co by bylo dobré dělat v ČR příští rok v přípravě na on-line soudnictví, co bude dělat ministerstvo spravedlnosti, soudci a advokáti? Čím by mohli přispět další zájemci o tuto problematiku? Téma pro sedmý diskusní kulatý stůl o otázkách přípravy on-line soudnictví v ČR. Zhlédnout zde můžete záznam videopřenosu.

Diskutovali Stanislav Findejs, soudce a zástupce Soudcovské unie, Jiří Novák, advokát a zástupce ČAK, Přemysl Sezemský, ředitel odboru elektronizace justice, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Zbyněk Loebl, Of Counsel, advokátní kancelář PRK Partners. Moderátorem byl opět ředitel ČTK Jiří Majstr.

Na začátku diskuse byl přehrán rozhovor s panem Richardem Rogersem, dlouholetým vedoucím manažerem kanadského on-line soudu Civil Resolution Tribunal (CRT; https://civilresolutionbc.ca/ )

Dotazy v průběhu kulatého stolu bylo možné pokládat přes Sli.do s hashtagem #CTK-justice.