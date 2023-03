CNN: Zelenskyj pozval šéfa americké Sněmovny reprezentantů do Kyjeva, ten odmítl

Kyjev/Washington - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval předsedu americké Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho na návštěvu Kyjeva. Republikánský politik pozvání odmítl a zopakoval, že Spojené státy by neměly poskytovat Ukrajině "bianco šek". Informovala o tom dnes stanice CNN.

Zelenskyj v rozhovoru se CNN vyzval McCarthyho, aby se přijel do Kyjeva přesvědčit o situaci na vlastní oči. "Měl by sem přijet, aby viděl, jak fungujeme, co se tu děje, co nám způsobila válka, kteří lidé teď bojují. A potom aby si udělal vlastní závěry," řekl Zelenskyj.

Když se dozvěděl o Zelenského pozvánce, McCarthy řekl, že cestu nepodnikne. Prohlásil, že USA by neměly posílat Kyjevu "bianco šek", čímž zopakoval své prohlášení z loňského podzimu, které vyvolalo bouřlivé reakce v řadách Republikánské i Demokratické strany.

"Řekněme si zřetelně, co jsem uvedl: Žádné bianco šeky, jasné? Takže z tohoto pohledu nemusím jezdit na Ukrajinu, abych pochopil, kde je či není bianco šek," řekl šéf Sněmovny reprezentantů. "Budu nadále dostávat své informace a podobně, ale nemusím jezdit na Ukrajinu nebo do Kyjeva, abych to viděl. A můj názor vždycky byl, že nebudu poskytovat bianco šek na nic," dodal.

McCarthy se jako předseda Sněmovny reprezentantů - dolní komory Kongresu - musí vypořádávat s protichůdnými názory uvnitř své strany na poskytování další pomoci Ruskem napadené zemi. V Kongresu existuje široká shoda ohledně podpory Ukrajiny mezi demokraty i mezi republikány. Někteří republikáni ve Sněmovně reprezentantů však volají po ukončení další vojenské a finanční pomoci Ukrajině.