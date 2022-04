CNN: Z Polska na Ukrajinu přešlo poprvé od invaze více lidí než opačně

Kyjev - V pátek a v sobotu překročilo hranice z Polska na Ukrajinu více lidí, než kolik se jich vypravilo opačným směrem. S odvoláním na polskou pohraniční stráž o tom dnes informovala stanice CNN. Podle ní se tak stalo poprvé od ruské invaze do sousední země. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) mezitím informoval, že celkový počet lidí, kteří od začátku války uprchli za hranice Ukrajiny, překročil 4,93 milionu.

Polská pohraniční stráž v sobotu zaregistrovala 22.000 lidí mířících z Polska na Ukrajinu, opačným směrem se vydalo 19.200 osob. Za pátek polští pohraničníci evidovali 25.100 lidí, kteří vstoupili z Polska na Ukrajinu, a 24.400 osob, jež zamířily opačně.

Někteří z těch, kteří vstupují na Ukrajinu nebo ji opouštějí, jsou humanitární pracovníci, poznamenala CNN. Tito lidé podle ní překračují hranice poměrně často.

Polské hranice od začátku ruské invaze překročilo 2,8 milionu uprchlíků z Ukrajiny. Do této země tak zamířilo více Ukrajinců, než do kteréhokoliv dalšího státu. Nejsou ale k dispozici oficiální informace o tom, kolik ukrajinských uprchlíků v Polsku zůstalo a kolik se jich vydalo na cestu do dalších evropských zemí. Na Ukrajinu se podle agentury DPA vrací především Ukrajinci, kteří míří do oblastí osvobozených od ruských okupačních vojsk.

Naprostou většinu z téměř pěti milionu celkových uprchlíků z Ukrajiny tvoří podle UNHCR ženy a děti.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) upozornila, že z Ukrajiny uprchlo také skoro 215.000 občanů třetích zemí, převážně studentů nebo pracovních migrantů. To znamená, že od začátku války uteklo kvůli bojům více než pět milionů lidí, což představuje jedno z nejrychleji rostoucích vysídlení a humanitárních krizí v historii, poznamenala stanice BBC.