CNN: V USA se tento týden čeká ohlášení diplomatického bojkotu olympiády v Číně

Washington - Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena tento týden oznámí, že nadcházející zimní olympiády v Pekingu se nezúčastní žádní představitelé vlády Spojených států. Očekává to několik nejmenovaných zdrojů televize CNN, která v neděli o věci informovala na svém webu. Čínské ministerstvo zahraničí v reakci pohrozilo "tvrdými protiopatřeními".

Prezident Biden minulý měsíc uvedl, že diplomatický bojkot pekingských her zvažuje. Učinil tak krátce poté, co komentátor deníku The Washington Post Josh Rogin napsal o očekávaném oznámení tohoto kroku ze strany Bílého domu. Podle Roginových zdrojů Biden obdržel "formální doporučení", aby na olympiádu nejeli žádní političtí zástupci USA, přičemž schválení tohoto doporučení se očekávalo do konce listopadu.

Nyní CNN uvádí, že by potvrzení mohlo přijít tento týden, kdy bude mimo jiné Biden hostit "summit pro demokracii" s lídry více než 100 zemí z celého světa. Údajně se nepředpokládá, že by Washington oznámil "plný bojkot" her, američtí sportovci se jich tak budou moci zúčastnit. "Tento krok by umožnil Spojeným státům vyslat Číně signál na světové scéně, aniž by to bránilo americkým sportovcům v soutěžení," píše CNN. Rada Bílého domu pro národní bezpečnost, která prý postup projednává, věc odmítla komentovat.

Záhy však přišlo vyjádření Pekingu, který dnes reagoval skrze mluvčího ministerstva zahraničí. Rozhodnutí nevyslat na olympiádu oficiální delegaci by podle něj představovalo "otevřenou politickou provokaci", případná odvetná opatření nijak nespecifikoval. "Aniž by byli pozvaní, američtí politici neustále propagují takzvaný politický bojkot zimní olympiády v Pekingu," řekl mluvčí Čao Li-ťien.

Diplomatický bojkot zimní olympiády za napjatých americko-čínských vztahů podporují republikánští i demokratičtí politici. Šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová například na jaře označila případnou neúčast amerických činitelů za správnou odpověď na porušování lidských práv v Číně. Konkrétně zmínila postup orgánů vůči obyvatelům Hongkongu, Tibetu a provincie Sin-ťiang.

Volání po bojkotu na diplomatické úrovni přitom nezaznívají jen z USA, ale také z Evropské unie či Británie. Nezávaznou rezoluci v tomto směru v létě schválil Evropský parlament, podobně se vyjádřili i britští poslanci. Na konci listopadu pak přišel list Sydney Morning Herald s informací, že neúčast vládních představitelů na hrách zvažuje Austrálie.

Zimní olympiáda v Pekingu je na programu od 4. do 20. února, kromě čínské metropole se mají sportovní klání odehrávat i na různých místech sousední provincie Che-pej. Čína výzvy k diplomatickému bojkotu odsuzuje jako politizaci olympijských her a uvádí, že tyto snahy nebudou úspěšné.

Posílání vysokých politických delegací na olympiády je dlouhodobou tradicí pro mnohé světové mocnosti, připomíná agentura AP. Když se v roce 2008 v Pekingu konaly letní hry, přijel na jejich zahájení i tehdejší americký prezident George Bush mladší. Při letošních hrách v Tokiu zase nechyběla první dáma Spojených států Jill Bidenová.