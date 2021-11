CNN: V čem se svět může poučit od izraelského očkování třetí dávkou?

Tel Aviv/ Washington - Pokud jde o boj s covidem-19, zdá se, že svět následuje Izrael, který ostatním zemím odhaluje budoucnost pandemie již více než rok, píše zpravodajský web CNN. Izrael byl mezi prvními státy, které zavedly očkování dospělých a mladistvých proti covidu-19 a spustily takzvané covidové pasy; v posledních měsících se země také stala průkopníkem v přeočkování třetí, posilující dávkou vakcíny.

Koncem července začal Izrael nabízet posilující dávky lidem starším 60 let, od konce srpna pak země zpřístupnila třetí dávku osobám starším 16 let, a to pět měsíců po podání druhé dávky. Za plně očkované nyní Izrael považuje pouze ty, kteří se nechali naočkovat třetí dávkou poté, co jim na ni vznikl nárok.

O více než tři měsíce později představitelé izraelského zdravotnictví tvrdí, že data hovoří jasně. Díky posilujícím dávkám se zemi podařilo zdolat čtvrtou vlnu infekce, která se Izraelem prohnala v srpnu a v září. Na vrcholu této vlny Izrael evidoval více než 8000 nově potvrzených případů nákazy koronavirem za den a více než 500 covidových pacientů bylo hospitalizováno v těžkém stavu.

Sedmidenní průměr nákaz se nyní v Izraeli pohybuje mezi 450 až 500 případy denně, v těžkém stavu je hospitalizováno 122 covidových pacientů.

Z dat je přitom patrný propastný rozdíl mezi těmi, kteří byli očkováni dvěma a třemi dávkami, a neočkovanými. V uplynulém měsíci podle dat izraelského ministerstva zdravotnictví podíl neočkovaných mezi nově nakaženými mnohdy přesahoval 75 procent.

Pokud jde o počty lidí hospitalizovaných s covidem-19, je rozdíl ještě evidentnější. Izraelští představitelé uvedli, že v říjnu bylo mezi covidovými pacienty staršími 60 let pětkrát více těch, kteří byli očkováni pouze dvěma dávkami než těch, kteří obdrželi tři dávky vakcíny.

Ačkoliv se situace od té doby zlepšila, rozdíl zůstává zjevný. Lidí starších 60 let očkovaných jen dvěma dávkami vakcíny proti covidu-19 bylo v neděli podle izraelského ministerstva zdravotnictví čtyřikrát víc než těch, kteří obdrželi tři dávky.

Přední americký epidemiolog Anthony Fauci se domnívá, že by se třetí dávkou vakcíny měl nechat naočkovat každý, komu na ni vznikne nárok. Odvolal se přitom na data z Izraele. "Pokud se podíváte na izraelská data, je zcela jasné, že rozdíly v oslabení imunity jsou mnohem významnější u starších lidí, ale jde to napříč," řekl Fauci minulý týden v rozhovoru s televizí NBC.

Německo doporučuje očkování třetí dávkou osobám starším 18 let, ve Spojeném království je třetí dávka od tohoto týdne dostupná lidem od 40 let. Ve Francii zájem o třetí dávku prudce vzrostl po oznámení, že bude od prosince předpokladem pro udržení platnosti covidových pasů u lidí starších 65 let. V USA byla třetí dávka schválena pro osoby starší 18 let.

Zprávy z Izraele však nejsou jen dobré. Přestože počty případů od září klesly, pokles se ustálil. Poněkud znepokojivé je také reprodukční číslo, které podle údajů ministerstva zdravotnictví opět překonalo hranici 1,0. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že se šíření infekce zrychluje.

Experti jako Eran Segal z izraelského Weizmannova vědeckého institutu tvrdí, že je příliš brzy na to říct, zda v Izraeli nastupuje pátá vlna nákazy. Poukazují ale na skutečnost, že skoro 1,5 milionu lidí, kteří byli očkováni dvěma dávkami, se nedostavilo k očkování třetí dávkou.

Izrael se nyní soustředí na to, aby zabránil páté vlně. K očkování vyzývá neočkované a ty, kteří mají nárok na třetí dávku. Začal očkovat také děti a nadále prosazuje preventivní opatření. Podle izraelských činitelů tvoří značnou část nově nakažených děti ve věku pět až 11 let. Očkovat tuto věkovou skupina země začala na začátku týdne.

Experti ale zároveň upozorňují, že navzdory vysoké proočkovanosti je důležité, aby preventivní opatření proti šíření nákazy zůstala v platnosti, zejména během zimy, kdy se mnoho aktivit přesouvá dovnitř.

Nachman Aš, který v Izraeli koordinuje epidemická opatření, řekl, že jedním z důvodů nárůstu počtu infikovaných je fakt, že lidé opatření, jako je nošení roušek, přestali dodržovat.

Izraelský lékař Ran Balicer varoval, že ignorování klesající účinnosti u lidí očkovaných dvěma dávkami může vést k falešnému pocitu bezpečí. Zdůraznil přitom, že neexistuje jedno magické řešení, které by, zejména v zimě, zabránilo dalšímu nárůstu počtu infikovaných. Podle něj je zapotřebí kombinace opatření, jako jsou nošení roušek uvnitř, pravidla pro konání akcí ve vnitřních prostorách, covidové pasy a očkování třetí dávkou. Samozřejmým předpokladem přitom je, že populace bude opatření dodržovat.