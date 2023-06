CNN: Ukrajina vytvořila v Rusku síť agentů pro sabotáže, zásobuje je drony

Kyjev - Ukrajina si vytvořila v Rusku síť agentů a sympatizantů, kteří pro ni provádějí sabotážní akce namířené proti ruským cílům. Také jim začala dodávat bezpilotní letouny, aby s nimi mohli podnikat útoky, uvádí americká televize CNN na svých internetových stránkách s odvoláním na vícero zdrojů obeznámených s informacemi amerických tajných služeb ohledně této věci.

Američtí činitelé se domnívají, že proukrajinští agenti působící uvnitř Ruska provedli začátkem května útok za pomocí dronů, jehož cílem se stal Kreml. Bezpilotní letouny byly vypuštěny z ruského území, spíše než aby letěly z Ukrajiny až do Moskvy. Podle zdrojů v USA má Ukrajina v Rusku buňky specializované na sabotáže, které zčásti tvoří lidé sympatizující s Ukrajinou a částečně jsou to operativci dobře vycvičení pro tento způsob vedení války. Kyjev jim zřejmě dodává drony vyráběné na Ukrajině. Podle dvou činitelů, na které se CNN odvolává, nic nenasvědčuje tomu, že by některý z útoků bezpilotních letounů na ruském území z posledních týdnů provedl dron dodaný Ukrajincům Spojenými státy.

Není zcela jasné, jak Ukrajinci dodávají drony za nepřátelské linie, ale některé zdroje CNN uvádějí, že se jim podařilo vytvořit osvědčené cesty, kterými se dají drony nebo jejich části pašovat do Ruska. "Také si je třeba uvědomit, že jde o periferii Ruska, každý se o sebe musí postarat sám, a tak peníze dělají zázraky," řekl nejmenovaný činitel.

Kdo přesně má tyto operace na starosti, není jasné, ale Američané se domnívají, že jde o někoho uvnitř ukrajinských tajných služeb. Když se CNN obrátila na mluvčího ukrajinské tajné služby SBU, aby se k těmto informacím vyjádřil, řekl, že Kyjev je bude komentovat až po vyhrané válce. Uvedl však, že záhadné výbuchy a útoky dronů uvnitř Ruska budou pokračovat.

Rusko sice bylo v uplynulém roce dějištěm záhadných požárů a výbuchů, jejichž terčem často byly sklady pohonných hmot, železnice nebo skladiště, za poslední měsíc těchto incidentů ale výrazně přibylo. Vypadá to, že jde "o vyvrcholení měsíců snah" Ukrajinců o vytvoření zázemí pro takové sabotážní akce, řekl jistý zdroj obeznámený s informacemi zpravodajských služeb. Tím, kdo na Ukrajině přichází s troufalými plány, je šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov.

Američtí představitelé sice útoky uvnitř Ruska oficiálně odsuzují a varují před hrozbou eskalace války, nicméně při soukromých rozhovorech s CNN činitelé z USA a dalších západních zemí připustili, že může jít o chytrou vojenskou strategii s cílem donutit Rusko přesměrovat zdroje na ochranu svého území v době, kdy Ukrajina chystá rozsáhlou protiofenzivu. Sami ukrajinští činitelé při soukromých jednáních přiznávají, že mají v úmyslu dál podnikat útoky uvnitř Ruska, protože to odvádí pozornost Moskvy a nutí ji zabývat se vlastní bezpečností.