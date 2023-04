CNN: Ukrajina musela kvůli úniku dokumentů změnit válečné plány

Washington - Ukrajina byla kvůli rozsáhlému úniku amerických vojenských dokumentů z posledních týdnů nucena změnit své válečné plány. Uvedla to stanice CNN s odvoláním na zdroj v administrativě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Utajované dokumenty převážně o vojenských operacích na Ukrajině se objevily minulý týden na sociálních sítích. Podle Kyjeva obsahují smyšlené údaje a podle vojenských analytiků mohly být upraveny pro dezinformační účely. Některé části dokumentů se ale podle odborníků zdají být autentické. Americké ministerstvo obrany v neděli oznámilo, že posuzuje dopad, který by mohl mít únik tajných amerických vojenských dokumentů na bezpečnost Spojených států a na spojence a partnery USA.

Uniklé dokumenty podle CNN odhalují klíčové slabiny Ukrajiny spojené s výzbrojí a protivzdušnou obranou, ale také velikost a připravenost praporů v kritické fázi války, kdy se ukrajinské síly připravují na zahájení protiofenzívy proti Rusům. Únik rovněž nastal v době, kdy USA a Ukrajina navázaly důvěrnější vztahy ohledně sdílení zpravodajských informací, připomíná CNN.

Ukrajinští představitelé na začátku války váhali se sdílením svých bojových plánů se Spojenými státy, protože se obávali úniku informací. Měli také obavy, že sdílení informací by mohlo poukázat na jejich slabiny a odradit Američany od další pomoci, a proto je pečlivě střežili. Výměna zpravodajských informací mezi Kyjevem a Washingtonem se loni na podzim značně uvolnila a obě země úzce spolupracovaly na variantách ukrajinské ofenzivy.

Odhalení utajovaných dokumentů Pentagonu poskytly vzácný pohled na to, jak USA špehují spojence i nepřátele. Některé z dokumentů, které jsou podle amerických představitelů autentické, odhalují rozsah amerického odposlouchávání klíčových spojenců - kromě Ukrajiny též Izraele či Jižní Koreje. Jiné dokumenty odhalují míru, do jaké se Spojeným státům podařilo proniknout do struktur ruského ministerstva obrany a ruské žoldnéřské Wagnerovy společnosti.