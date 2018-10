Rijád/Ankara - Ve voze patřícím saúdskoarabskému konzulátu v Istanbulu našli turečtí vyšetřovatelé dvě zavazadla a věci náležející patrně zavražděnému saúdskoarabskému novináři Džamálu Chášukdžímu. Uvedla to dnes televize CNN Türk. Auto bylo nalezeno již dříve opuštěné v podzemních garážích asi 15 kilometrů od budovy zastupitelství, kde byl novinář zabit.

Svědek, jehož citovala agentura Reuters, uvedl, že turecké vyšetřovatele doprovázel tým ze Saúdské Arábie. Ve voze podle CNN Türk objevili mimo jiné počítač a neupřesněné dokumenty. S prohlídkou auta budou pokračovat ve středu.

Ostatky Chášukdžího, který zmizel 2. října na na saúdskoarabském konzulátu, ještě nebyly objeveny. Britská televize Sky News nicméně s odvoláním na nejmenovaný zdroj tvrdí, že části žurnalistova těla se již našly v zahradě rezidence saúdského konzula v Istanbulu. Úřady to ale nepotvrdily.

Chášukdží, který kritizoval saúdskoarabský režim, včetně korunního prince Muhammada bin Salmána a od loňska žil v USA, si šel na konzulát vyřídit doklady kvůli svatbě. Saúdská Arábie dlouho tvrdila, že konzulát opustil živý, až teď o víkendu přiznala, že zemřel při potyčce na konzulátu. Turecko už krátce po novinářově zmizení pracovalo s verzí, že novinář byl zavražděn.

Vražda Chášukdžího byla podle Erdogana předem dobře naplánovaná

Turecko má důkazy o tom, že vražda saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu byla předem naplánovaná. Před poslanci své Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) to v parlamentu řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zdůraznil, že Turecko se obviněním několika agentů z vraždy nespokojí a že je třeba zjistit všechny viníky včetně těch, kdo vydali příkazy. Erdogan předem své vystoupení avizoval s tím, že podá k případu, kolem nějž se množí spekulace, "holou pravdu". Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové ale prohlásil, že nadále zůstávají otázky, na které je schopná odpovědět jedině Saúdská Arábie.

Saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr řekl, že jeho země je připravená případ řádně vyšetřit. Ministr energetiky Chálid Fálih vraždu označil za "odpornou".

Chášukdží vešel na konzulát 2. října a od té doby nebyl spatřen. Rijád až po 17 dnech jeho smrt přiznal, do té doby tvrdil, že po vyřízení své záležitosti z konzulátu ve zdraví odešel.

Erdogan dnes prohlásil, že šlo bezpochyby o naplánovanou politickou vraždu. To odporuje tvrzení Saúdské Arábie, podle níž byl Chášukdží zabit nešťastnou náhodou při konfliktu. Erdogan si myslí, že novinář byl na konzulát vylákán v rámci plánované vraždy. Zmínil se jen o saúdskoarabském králi Salmánovi, s nímž 14. října telefonicky hovořil a díky němuž se Saúdská Arábie připojila k vyšetřování.

Saúdskoarabská vláda po dnešním jednání, jemuž král Salmán předsedal, oznámila, že všichni, kdo nedostáli svým povinnostem v případu Chášukdžího, budou skládat účty bez ohledu na to, kdo to je. Erdogan ve svém projevu ani jednou nemluvil o korunním princi Muhammadu bin Salmánovi, k němuž obvinění směřuje vzhledem k tomu, že v patnáctičlenném komandu, jež bylo na konzulátu 2. října, byli také členové jeho ochranky.

V Saúdské Arábii bylo zatčeno 18 lidí, mezi nimiž jsou členové tohoto komanda, jež se vrátilo do Saúdské Arábie. Erdogan chce Salmánovi navrhnout, aby podezřelí byli souzeni v Istanbulu, kde se čin stal. "Důkazy ukazují, že Chášukdží se stal obětí brutální vraždy...všichni, kdo se na ní podíleli, od ty nejníže po ty nejvýše postavené, musejí být postaveni před soud," řekl Erdogan.

V Rijádu dnes byla zahájena mezinárodní investiční konference, na níž chce Saúdská Arábie uzavřít dohody za miliardy dolarů. Konferenci poznamenalo vyšetřování Chášukdžího případu a několik desítek účastníků ji kvůli tomu bojkotuje. Loni byl při zahájení korunní princ, který ale tentokrát chyběl.

O jeho roli v kauze zatím nemají podle agentury Reuters jasno ani evropské tajné služby. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu dnes řekl, že Turecko se zatím s nikým nepodělilo o informace z vyšetřování, ale je ochotné při vyšetřování se zahraničími partnery spolupracovat. Ráno do Turecka dorazila ředitelka americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Gina Haspelová.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes k případu řekl, že Rusko vyslechlo stanovisko Saúdské Arábie, že královská rodina nemá s vraždou nic společného. Ostatní záležitosti jsou podle Peskova věcí vyšetřování.

Německo kvůli Chášukdžímu pozastavilo zbrojní vývoz do Saúdské Arábie. Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Tomio Okamura (SPD) požadují, aby se Česko k věci postavilo podobně a vývoz zbraní do Saúdské Arábie zastavilo. Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek ale řekl, že by se to obrátilo proti ČR. Saúdská Arábie se podílí pěti procenty na celkovém exportu českého vojenského materiálu, jde hlavně o vojenské automobily Tatra.

Saúdská Arábie podepsala dohody v hodnotě 50 miliard dolarů

Saúdská Arábie podepsala na investiční konferenci Future Investment Initiative (FII) v Rijádu dohody v hodnotě 50 miliard dolarů (1,12 bilionu Kč). Na třídenní konferenci, která dnes začala a je označovaná za pouštní Davos, má vystoupit 150 vysoce postavených představitelů ze 140 firem. Nicméně 40 účastníků svoji návštěvu konference odřeklo kvůli vraždě saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášukdžího, uvedla BBC.

Země podepsala celkem 25 dohod o investicích do ropného a plynárenského sektoru a infrastruktury s firmami jako Trafigura, Total, Hyundai, Norinco, Schlumberger, Halliburton a Baker Hughes. Největší saúdskoarabská ropná firma Saudi Aramco uzavřela 15 předběžných dohod, tzv. memorand o porozumění, v celkové hodnotě 34 miliard USD.

Cílem FII, která je duchovním dítětem korunního prince Muhammada bin Salmána, je získat zahraniční investice a podpořit tvorbu zoufale potřebných pracovních míst. V loňském roce konference dostala zemi na výsluní zájmu světových podnikatelů, letos se ale mnoho jednotlivců a organizací rozhodlo kvůli Chášukdžímu akci bojkotovat.

Korunní princ dorazil na konferenci později, protože se spolu s králem Salmánem v paláci setkal a kondoloval synovi a bratrovi zabitého novináře Chášukdžího. Mnoho z 2000 účastníků mu po jeho příchodu zatleskalo. Princ novinářům řekl, že je spokojen a označil konferenci za skvělou.

V posledních dnech účast odřekli mimo jiné ministři z USA, Británie, Nizozemska a Francie, šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová či britský miliardář Richard Branson nebo americký technologický investor Steve Case. Přestože americký ministr financí Steven Mnuchin se konference nezúčastnil, v pondělí se v Rijádu sešel s korunním princem bin Salmánem.

Nejvyšší představitelé některých západních bank a firem sice odřekli svoji účast na konferenci kvůli obavám, že by mohly přijít o významné obchody, však firmy poslaly do Rijádu alespoň vedoucí pracovníky na nižších úrovních. Na to upozornil i zpravodaj BBC pro Blízký východ Sebastian Usher. Podle něj jsou jednání mezi delegáty pragmatické, protože v Saúdské Arábii je v sázce ohromná budoucnost a překážka v podobě kauzy Chášukdží - jakkoli je šokující - bude nakonec překonána.

Největší delegaci vyslalo do Saúdské Arábie Rusko, v čele s šéfem státního investičního fondu RDIF Kirillem Dmitrijevem. Ten uvedl, že Chášukdžího smrt je třeba vyšetřit a potrestat viníka, nelze ale ignorovat snahy země o hospodářské a sociální reformy. "Reformy Saúdské Arábie jsou důležité a stojí za to je podpořit," řekl agentuře Reuters.