CNN: Trump na nahrávce z roku 2021 přiznal držení tajných vojenských dokumentů

Washington - Bývalý americký republikánský prezident Donald Trump na uniklé nahrávce z jednání v červenci 2021 přiznává, že si z doby svého působení v Bílém domě ponechal citlivé vojenské dokumenty související s útokem na Írán, které jako prezident neodtajnil, informuje dnes web stanice CNN. Trumpa ve čtvrtek americké ministerstvo spravedlnosti ve věci přechovávání utajovaných dokumentů obvinilo v sedmi bodech včetně spiknutí, cíleného zatajování dokumentů a nepravdivých prohlášení.

"Jako prezident jsem je mohl odtajnit, ale teď už nemůžu," říká Trump na nahrávce, kterou má k dispozici prokuratura a CNN má její přepis. Ze zvukového záznamu je také patrné, že Trump papíry mává ve vzduchu a ukazuje je přítomným v místnosti, ačkoli nelze vyvodit, že jde o dotyčný dokument týkající se Íránu.

Podle listu The New York Times (NYT) se Trump tehdy setkal s lidmi, kteří pomáhali jeho bývalému šéfovi kanceláře z Bílého domu Marku Medowsovi s psaním pamětí. Většina z přítomných, nebo vůbec nikdo, neměla bezpečnostní prověrku, která by je opravňovala nahlížet do utajovaných dokumenty, dodává NYT.

"Tajné. Tyhle informace jsou tajné. Podívejte, podívejte se na to. Tohle udělala armáda a dala mi to," říká mimo jiné bývalý prezident. Na jednání si podle CNN mimo jiné stěžoval na šéfa amerického sboru náčelníků štábů Marka Milleyho. Setkání se datuje do doby krátce poté, co list The New Yorker napsal, že Milley nařídil svým podřízeným americkým generálům, aby zajistili, že Trump v závěru svého prezidentského mandátu nevydá žádné rozkazy, které by byly v rozporu se zákonem. Milley se podle listu tehdy obával, že by Trump trval na vojenském útoku na Írán.

Trump z Bílého domu, do kterého hodlá opět kandidovat, odešel na začátku roku 2021. Do svého floridského sídla si tehdy nechal přepravit krabice s vládními dokumenty, přestože podle zákona měl všechny oficiální záznamy na konci svého mandátu předat Národnímu archivu. Archiváři od Trumpa sice na začátku roku 2022 převzali 15 krabic obsahujících i dokumenty podléhající utajení, ve floridské rezidenci Mar-a-Lago však zůstály další citlivé materiály.

Neochota Trumpova týmu spolupracovat vyústila loni v srpnu v prohlídku jeho bydliště, při níž agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) zajistili mimo jiné přes stovku dokumentů označených jako důvěrné, tajné či přísně tajné. Podrobnosti federálních obvinění vznesených vůči Trumpovi ve věci přechovávání utajovaných dokumentů nejsou známé. Trump sám uvedl, že dostal na úterý 13. června předvolání k soudu v Miami.

Existence nahrávky, na níž Trump hovoří o "tajných" a "přísně tajných" dokumentech ve svém držení, je podstatná, jelikož bývalý prezident veřejně tvrdil, že veškeré dokumenty nalezené agenty FBI v jeho sídle v Mar-a-Lago byly odtajněné. Trump vyšetřování vedené zvláštním vyšetřovatelem Jackem Smithem, stejně jako mnohé další institucionální kroky proti své osobě, označuje za "hon na čarodějnice" a za pokusy očernit jej před prezidentskými volbami v roce 2024.