Washington - Experti Bílého domu připravují na pokyn prezidenta Donalda Trumpa návrh nové smlouvy o omezení strategických zbraní, která by nahradila dohodu podepsanou v roce 2010 v Praze. Oznámila to dnes americká televize CNN s odvoláním na své zdroje v Bílém domě. Budoucí dohoda by podle prezidentova projektu měla zahrnovat nejen jaderné prostředky USA a Ruska, ale nově i Číny.

Pražská smlouva nazývaná START, kterou podepsali tehdejší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medveděv, má vypršet v roce 2021. Arzenály Spojených států a Ruska omezila zhruba o třetinu na 1550 strategických jaderných hlavic rozmístěných na maximálně 700 odpalovacích zařízeních. Prodloužena může být o pět let, ale Trump chce raději dojednat smlouvu novou, uvádí CNN.

Trump letos v lednu v poselství o stavu Unie prohlásil, že místo dosavadní dohody START "možná můžeme dojednat jinou smlouvu, když přidáme Čínu a jiné (státy), ale možná se to nepovede; v takovém případě bychom všechny ostatní mnohonásobně překonali ve financování a inovacích".

Podle činitelů Bílého domu, na které se CNN odvolává, dal Trump jasně najevo, že kontrola zbrojení "by měla zahrnovat Rusko i Čínu a měla by se týkat všech zbraní, všech hlavic, všech raket". Jde prý o projekt, o jaký se dosud žádná vláda nepokusila.

Ruská agentura TASS dnes citovala náměstka ministra zahraničí Sergeje Rjabkova, který na tiskové konferenci v Moskvě obvinil USA, že se snaží zničit veškeré smlouvy o nešíření zbraní a kontrole zbrojení. "Podkopávají desetiletí pracně budované a pečlivě ochraňované zásady mnohostranné rovnoprávné spolupráce při řešení nejvážnějších problémů mezinárodní bezpečnosti," vyčetl ruský diplomat Washingtonu.

Rjabkov nicméně připustil, že proces kontroly jaderných zbraní by měl být mnohostrannější. "Naše stanovisko spočívá v tom, že proces omezení jaderných zbraní může být postupný a musí se opírat o zásadu nedělitelné bezpečnosti. Musí mít mnohostranný charakter s respektováním konsensu a zájmů všech zemí," konstatoval Rjabkov, aniž se zmínil o možném zapojení Číny.

CNN dnes publikovala skeptické názory některých expertů, podle nichž plán přizvat k odzbrojovací dohodě Čínu je spolehlivým způsobem, jak kontrolu strategických zbraní pohřbít. "Jediným důvodem, proč oslovit Čínu, může být snaha nepokračovat se smlouvou START," soudí Alexandra Bellová z amerického Střediska pro kontrolu a nešíření zbraní. Zatímco odzbrojovací dohody s Ruskem se dojednávaly po desetiletí a navazovaly jedna na druhou, smlouva za účasti s Číny by musela být sjednána úplně od začátku.

Moskva v poslední době obviňuje Pentagon, že dohodu START porušuje. Rusko varuje, že její případné prodloužení narazí na nutnost vyřešit celou řadu sporných problémů. Bílý dům ale podle CNN s diskusí o prodloužení smlouvy z roku 2010 nespěchá. Místo toho se pokusí o ambicióznější dohodu, která by zahrnovala i zbraně nestrategické povahy a likvidovala by celé třídy výzbroje.