CNN: Rusko za propuštění Whelana chtělo Rusa odsouzeného v Německu za vraždu

Washington/Moskva - Rusko odmítlo propustit spolu s americkou basketbalistkou Brittney Grinerovou také bývalého amerického vojáka Paula Whelana, pokud by v rámci výměny vězňů nebyl propuštěn bývalý důstojník ruské tajné služby FSB Vadim Krasikov. Ten byl loni v Německu odsouzen k doživotnímu vězení za vraždu Čečence s gruzínským občanstvím v roce 2019 v centru Berlína. S odvoláním na nejmenované americké činitele o tom dnes píše web televize CNN.

Spojené státy podle těchto zdrojů Rusku nabídly výměnou za Whelana několik jiných v USA vězněných Rusů, což ale Moskva odmítla. Ve čtvrtek USA a Rusko nakonec po měsících vyjednávání vyměnily Grinerovou za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

CNN v srpnu exkluzivně informovala, že Rusové požádali o propuštění Krasikova spolu s Butem výměnou za Whelana a Grinerovou.

Whelan byl odsouzen k 16letému trestu odnětí svobody za údajné zapojení do špionáže a nachází se ve vězeňském zařízení v Mordvinsku na východě evropské části Ruska.

Američtí představitelé se v tichosti obrátili na Německo s dotazem, zda by bylo ochotno Krasikova do výměny zahrnout, sdělil CNN dříve letos vysoce postavený německý vládní zdroj. Berlín ale podle tohoto zdroje nebyl připraven vydání Krasikova vážně zvažovat.

USA podle CNN udělaly Rusům několik jiných návrhů, aby je přiměly souhlasit se zahrnutím Whelana do výměny vězňů. Mezi jmény, které Washington zmínil, byli ruský občan Alexandr Vinnik, který byl v srpnu vydán z Řecka do USA na základě obvinění z praní špinavých peněz, hackerství a vydírání. USA prý rovněž nabídly výměnu Romana Selezněva, odsouzeného ruského kyberzločince, který si v současnosti v USA odpykává 14letý trest. Selezněvův právník na žádost o komentář bezprostředně nereagoval. Frédéric Bélot, který zastupoval Vinnika ve Francii před jeho vydáním do USA, v pátek CNN sdělil, že neví o žádných jednáních mezi Moskvou a Washingtonem o zahrnutí Vinnika do případné výměny vězňů.