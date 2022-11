CNN: Rusko v posledních týdnech připravovalo test torpéda s jaderným pohonem

Washington/Moskva - Rusko se v posledních týdnech připravovalo na test torpéda s jaderným pohonem, zatím ho ale neprovedlo, uvedla dnes americká stanice CNN s odvoláním na nejmenované zdroje. Do příprav podle informací stanice byla zapojena také ponorka Belgorod, která dokáže odpalovat podvodní drony včetně obávaného torpéda Poseidon.

V minulém týdnu podle zdrojů CNN plavidla testovací zónu v Severním ledovém oceánu opustila a míří zpět k přístavu, aniž by provedla odpálení torpéda. USA se domnívají, že testu se do cesty postavily technické obtíže.

"Můžeme to vnímat jako součást širšího obrázku a současné ruské armádní praxe, kdy byli na Ukrajinu vysláni špatně vycvičení a nedostatečně vybavení vojáci," řekl CNN nejmenovaný západní diplomat. "Ruský vojenský průmysl prochází těžkými časy a lze také pozorovat, že dopady na vojenské zboží založené na špičkových technologiích mají západní sankce," sdělil.

Rusové by se mohli pokusit o nový test torpéda. Vody v testovací oblasti ale brzy začnou zamrzat, takže časové okno, kdy ho bude možné provést, se zúží, podotkly zdroje stanice. Test torpéda by pravděpodobně vyvolal další napětí v americko-ruských vztazích. Washington i jeho západní spojenci v poslední době totiž bedlivě sledují jakékoli náznaky toho, že by se Rusko mohlo připravovat na použití jaderné zbraně ve válce na Ukrajině. Ostře sledovány jsou i možné testy torpéda Poseidon.

O existenci tohoto podvodního dronu, který je schopný nést jak konvenční, tak jadernou nálož, poprvé informoval v roce 2018 ruský prezident Vladimir Putin. Díky jadernému pohonu má Poseidon neomezený dosah. USA ale neočekávají, že by jeho test zahrnoval odpálení jaderného zařízení.

Ponorku Belgorod, která může torpédo odpalovat, má ruské námořnictvo v užívání od června. S délkou 185 metrů je aktuálně největší ponorkou na světě.