CNN: Roztomilý pekingský maskot byl miláčkem davů - než promluvil

Peking - Maskot zimních olympijských her v Pekingu, hravá panda v ledové kombinéze, byl miláčkem davů - dokud nezačal mluvit, napsal zpravodajský server CNN. A fanoušci zaplavili čínské sociální sítě, aby si na nich vylili svůj hněv nad hlubokým, mužským hlasem, jímž panda Bing Dwen Dwen promluvila v úterý v programu, který odvysílala státní televize CCTV.

"Maskot Bing Dwen Dwen začal mluvit. Byl jsem hrozně rozčarovaný," napsal jeden z komentátorů na čínskou sociální platformu weibo. Další označili hlas pandího maskota za "nechutný" a uvedli, že nebyli schopní se na pořad dívat až do konce. Jeden z příspěvků stěžujících si na maskotův hlas se na sítích dočkal více než 20.000 sdílení.

Bing Dwen Dwen - tedy spíš reportér v nafukovacím obleku maskota - dělal rozhovor s čínskou freestylovou lyžařkou Jang Šuo-žuej. Ale obsah rozhovoru se ztratil ve smršti internetové nevole.

Kritika přišla velmi rychle a zdá se, že čínskou televizní stanici zaskočila. CCTV pořad předem hodně propagovala, ale ve středu ho ze svých stránek stáhla. Cenzoři se také pokusili kritiky umlčet a na sociální síti weibo zakázali některé hashtagy, například: "Bing Dwen Dwen začal mluvit".

Ale zásah přišel až poté, co mnozí stihli vyjádřit své zklamání. "Ranilo mě to. Otevřel jsem online prodejní server Taobao a chtěl si koupit přívěšek na klíče, na kterém je Bing Dwen Dwen. Ale pak se mi vybavil ten hlas muže ve středních letech," napsal jeden z uživatelů sociální sítě. "Nechci, aby Bing Dwen Dwen mluvil 'strýcovským' hlasem. Je to přece malá, roztomilá panda," uvedl jiný.

Boubelatá panda si získala srdce fanoušků letošních zimních olympijských her. Zúčastnila se úvodního ceremoniálu, provází jednotlivé disciplíny tanečkem na pódiu a malé plyšové pandy dostávají i vítězní sportovci.

Reklamní předměty s tímto maskotem se podle čínských sdělovacích prostředků "prodávají jako housky na krámě" a pekingský organizační výbor už vyzval ke zvýšení jejich výroby, aby mohl uspokojit fanoušky.

Ovšem popularita maskota by mohla utrpět kvůli nevhodně zvolenému hlasu ránu. Někteří uživatelé se dokonce neváhali ponořit do olympijských pravidel - a argumentují tím, že olympijští maskoti podle zásad Mezinárodního olympijského výboru (MOV) nemají mluvit, aby se uchoval jejich genderově neutrální status.