CNN: Otevření prvního vesmírného hotelu se plánuje na rok 2027

Washington - Pokud sníte o budoucích cestách, zatímco jste během pandemie uvázli doma, proč si v duchu představovat pláže na Bali nebo benátské kanály, když by vaší budoucností mohla být dovolená ve vesmíru? V roce 2019 zveřejnila kalifornská společnost Gateway Foundation plány na hotel ve stylu výletních lodí, který by se jednoho dne mohl vznášet nad zemskou atmosférou. Tento futuristický koncept nazvaný Stanice Von Braun - rotující kolo obíhající kolem Země a složené z 24 modulů spojených výtahovými šachtami - by měl být plně funkční do roku 2027. Nyní, o dva roky později, má hotel nový název - Stanice Voyager.

Postavit ho má nová stavební společnost Orbital Assembly Corporation, provozovaná bývalým pilotem Johnem Blincowem, který také stojí v čele nadace Gateway Foundation. Blincow vysvětlil, že kvůli pandemii covidu-19 došlo k určitému zpoždění, ale očekává se, že stavba vesmírného hotelu začne v roce 2026 a pobyt v něm by mohl být realitou do roku 2027.

"Snažíme se, aby si veřejnost uvědomila, že zlatý věk cestování do vesmíru je za rohem. Přichází, a to rychle," řekl Blincow. Nákresy toho, jak by mohl hotel vypadat, naznačují interiér, který se neliší od luxusního hotelu na Zemi, ale který má pěkné nepozemské výhledy.

Když před pár lety měly premiéru původní návrhy, Tim Alatorre, hlavní designér společnosti Orbital Assembly Corporation, řekl, že estetika hotelu byla přímou reakcí na film Stanleyho Kubricka "2001: Vesmírná odysea". Snímek označil za "téměř plán toho, co nedělat". "Myslím si, že cílem Stanleyho Kubricka bylo zdůraznit rozdíl mezi technikou a lidstvem, a tak záměrně udělal stanice a lodě velmi sterilní, čisté a mimozemské," vysvětlil.

Místo toho chce Alatorre a jeho tým přenést do vesmíru trochu něčeho ze Země prostřednictvím příjemných apartmánů a elegantních barů a restaurací. Hosté mohou být ve vesmíru, ale stále si mohou užívat normální postele a sprchy. To neznamená, že hotel bude zcela ignorovat novost pobytu ve vesmíru. V hotelové restauraci se plánuje servírovat tradiční "vesmírné jídlo", jako je třeba speciální zmrzlina pro astronauty. Navíc budou v nabídce rekreační aktivity, jež "zdůrazňují skutečnost, že jste schopni dělat věci, které na Zemi dělat nemůžete. Díky stavu beztíže a snížené gravitaci budete moci skákat výš, budete umět zvedat věci a budete běhat způsobem, který na Zemi neumíte," tvrdí Alatorre.

Jak přesně by tedy fungovala fyzika vesmírného hotelu? Podle Alatorreho rotující kolo zajistí vytvoření simulované gravitace. "Stanice se otáčí a tlačí vše, co je v ní, k obvodu, podobně jako když točíte kbelík s vodou - voda se tlačí do kbelíku a zůstává v něm." Blízko středu stanice umělá gravitace není, ale jak se pohybujete směrem k vnější straně, gravitace narůstá.

Původní název hotelu Stanice Von Braun byl zvolen, protože koncept byl inspirován 60 let starými návrhy Wernhera von Brauna, leteckého inženýra, který konstruoval raketovou techniku, nejprve v Německu a později v USA. Když žil v Německu, byl zapojený do programu vývoje nacistických raket, takže pojmenování vesmírného hotelu po něm bylo kontroverzní volbou. Částečně proto byl název změněn. "Stanice ve skutečnosti není o něm. Je založená na jeho návrhu a líbí se nám jeho příspěvky do vědy a výzkumu vesmíru," řekl Blincow. "Ale víte, Stanice Voyager je mnohem víc než jen to. Je to věc budoucnosti. A my chceme jméno, které nemá takové připomínky minulosti," dodal.

Vesmírná turistika se stává stále aktuálnějším tématem a existuje několik společností, které se o to snaží - od Virgin Galactic po SpaceX Elona Muska. Systém Starship společnosti SpaceX by mohl pomoci dostat stanici Voyager ze Země. Nemůžeme SpaceX nazvat naším partnerem, ale v budoucnu se těšíme na spolupráci s nimi," řekl Blincow na nedávné akci propagující Orbital Assembly Corporation.

Vesmírný hotel prozatím nezveřejňuje cenu pobytu, ale dá se očekávat, že bude docela vysoká. Například společnost Virgin Galactic plánuje, že bude cestujícímu účtovat za suborbitální let 250.000 dolarů (5,5 milionu korun). Nicméně tým, který pracuje na Stanici Voyager, doufá, že nakonec dosáhne toho, že pobyt ve vesmírném hotelu bude odpovídat "plavbě výletní lodí nebo výletu do Disneylandu".