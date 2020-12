CNN: Napálený ruský agent prozradil Navalnému, jak byl otráven

Washington;Moskva - Ruský agent, který se údajně účastnil sledování kritika Kremlu Alexeje Navalného a operace jeho otrávení a následného zahlazování stop, nevědomky v telefonickém rozhovoru Navalnému vyzradil, že toxická látka novičok mu byla nastražena do spodního prádla. Informovala o tom dnes americká televizní stanice CNN s odvoláním na záznam uvedeného rozhovoru, který jí a serveru Bellingcat poskytl tým Navalného.

Člen elitního toxikologického týmu ruské tajné služby FSB Konstantin Kudrjavcev ohromující odhalení podle CNN učinil ve 45 minut trvajícím telefonátu. Navalnyj ho uvedl v omyl a agent se domníval, že hovoří s vysokým činitelem ruské bezpečnostní rady, který zjišťuje příčiny, proč se likvidace opozičníka nezdařila.

Navalnyj v srpnu zkolaboval za letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Lékaři nemocnice v Omsku, kde byl po nouzovém přistání hospitalizován, otravu vyloučili. Po dvou dnech byl pacient převezen v bezvědomí do Německa na berlínskou kliniku Charité, kde mu byla diagnostikována závažná otrava. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) následně potvrdila, že v krvi kritika Kremlu byla nalezena nervově paralytická látka typu novičok. Moskva i přes výzvy ze zahraničí odmítla zahájit vyšetřování otravy.

Servery The Insider a Bellingcat, německý časopis Der Spiegel a televize CNN na základě společného zjišťování minulý týden informovaly o údajném odhalení identity osmi předpokládaných pachatelů opozičníkovy otravy. Jsou podle nich spojeni s kriminalistickým ústavem FSB, údajně řídícím tajnou laboratoř vyrábějící už od sovětských dob otravné látky a jedy.

Putin na tiskové konferenci ve čtvrtek toto odhalení označil za pouhý trik, jehož cílem je napadnout ruské vedoucí představitele. Posměšně přitom poznamenal, že kdyby někdo chtěl Navalného otrávit, pak by to "asi dovedl do konce".

CNN a Bellingcat se pokusily některé z odhalených členů zmíněného speciálního týmu FSB neúspěšně kontaktovat. Navalnému se však podařilo spojit s Kudrjavcevem. Uspěl díky tomu, že se jeho telefonní číslo podařilo zamaskovat tak, aby to vypadalo, že telefonát je veden z centrály FSB.

Kudrjavcev pak poskytl řadu detailů operace. Podrobně při tom popsal, včetně nastražení jedu do páru Navalného spodků. Navalnyj se zeptal, na jaký oděv byl kladen důraz a jaký nejrizikovější kus oděvu. Na to dostal odpověď, že je to spodní prádlo a že toxická látka byla aplikována na vnitřní stranu spodků v rozkroku.

Toxikologové, které CNN ve věci kontaktovala, uvedli, že vše nyní nasvědčuje tomu, že útočníci použili jed v pevném stavu, nikoli tekutém nebo ve formě gelu, jak tomu bylo při otravě dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii.

Nahraný rozhovor ukázal, že Kudrjavcev má důvěrné znalosti o tom, co se stalo, a že se účastnil operace likvidace možných stop toxické látky. Agent přitom naznačil, že FSB Navalného skutečně chtěla zlikvidovat. Záměr ale zhatila skutečnost, že letoun s otráveným opozičníkem nouzově přistál v Omsku, s čímž se nepočítalo. "Neočekávali jsme, že se něco takového stane," řekl Kudrjavcev. V případě pokračování v tříhodinovém letu do Moskvy by kritik Kremlu nepochybně zemřel.

Potvrdil také, že byly provedeny kroky k odstranění všech možných stop, jež by na oblečení Navalného mohly zůstat. "Jeli jsme tam proto několikrát," ujišťoval Kudrjavcev domnělého představitele bezpečnostní rady. "Bylo mi přesně řečeno, abych pracoval s vnitřní stranou spodek," dodal s tím, že tento pokyn dostal od Stanislava Makšakova.

Podle zjištění webu Bellingcat plukovník Makšakov na celou tajnou operaci dohlížel. Makšakov dříve pracoval ve vojenském chemickém institutu ve městě Šichany. Právě tam dříve sovětští vědci vyvinuli novou generaci nervově paralytických látek včetně novičoku.