CNN:Myslíte, že je Johnson originální? Počkejte si na Symondsovou

Londýn - Když se mezi personálem na Downing Street při prvním projevu, jejž Boris Johnson pronesl jako premiér, objevila jeho partnerka Carrie Symondsová, fotografové byli štěstím bez sebe. Jednatřicetiletá Symondsová se prozatím stranila médií i historických chvil jako například setkání s královnou. Držet se v ústraní 18 měsíců jako partnerka vrcholného politika je jedna věc, ale dělat to i coby partnerka předsedy vlády bude obtížnější, soudí stanice CNN.

Britská média spekulují o všem, počínaje otázkou, zda se s Johnsonem nastěhuje do premiérského sídla v Downing Street, konče jejím zapojením do diplomatických záležitostí, jako je účast na zahraničích cestách. Downing Steet podle CNN zatím neví, zda se Symondsová nastěhuje do rezidence, i když britský bulvár už má jasno. Nastěhuje a bude to prý příští týden, ovšem musí se vyčkat, až si své věci odveze Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová.

Británie ve věci Johnson-Symondsová vstoupila do neznámých vod, jelikož ještě žádný šéf vlády v úřadě neměl po boku partnera, s nímž nebyl v manželském svazku. Na rozdíl od prvních dam v USA britské první dámy neváže pevná definice jejich role, takže bude na Symondsové, jak se jí zhostí.

Profesor Tony Travers z Londýnské ekonomické školy připomenul, že žena bývalého premiéra Tonyho Blaira Cherie pokračovala ve své právnické kariéře i coby první dáma a s prací svého manžela neměla mnoho společného. Stranou se držel i Mayové manžel Philip, což tisk přijal a respektoval.

Johnsonova partnerka je jiná, a to i v tom, že má za sebou politickou kariéru z doby předtím, než se s Johnsonem seznámila. Je dcerou spoluzakladatele listu The Independent Matthewa Symondse a právničky listu Josephine McCaffeeové. Má za sebou elitní výchovu na soukromé dívčí škole v jižním Londýně, studium divadla a dějin umění na Warwické univerzitě i kariéru v tiskovém oddělení Konzervativní strany. Účastnila se kampaně, která Johnsonovi pomohla ke znovuzvolení londýnským starostou v roce 2012.

Symondsová zajistila, že v době souboje o vedení konzervativců se Johnson "vylepšil" - zhubl, nechal se ostříhat - tvrdí zástupkyně politického šéfredaktora listu The Sunday Times Caroline Wheelerová. Johnson si v souboji dával pozor, s kým mluvil, poskytoval málo rozhovorů a vyhýbal se velkým televizním debatám. "Byl disciplinovanější a mnoho lidí tuto jeho proměnu připisuje Carrie," tvrdí Wheelerová.

Teď Symondsová pracuje jako hlavní poradce konzervativní charitativní organizace Oceana a její twitterový účet řeší témata týkající se ochrany moří. "Bude ovlivňovat politiku zejména v otázce ochrany prostředí," řekl komentátor rozhlasové stanice LBC Iain Dale.

Travers se domnívá, že Johnsonův dosavadní soukromý život a jeho nynější vztah k Symondsové bude soustem pro bulvár. Pětapadesátiletý Johnson je o více než dvacet let starší, je stále ženatý s Marinou Wheelerovou, s níž žil 26 let a má s ní čtyři děti. Loni se rozešli a příběhy o Johnsonových mimomanželských vztazích a dětech dlouho plnily stránky britských novin.

Wheelerová se domnívá, že Johnsonův nový vztah odráží moderní Británii. "Mnoho lidí žije společně, aniž se sezdá," řekla Wheelerová. Média se na vztah zaměřila už v době boje o stranické vedení, kdy byla do bytu Symondsové povolána policie kvůli hádce páru. Sousedé citovali nelichotivé výkřiky ozývající se z bytu, ale policisté došli k závěru, že jsou všichni v pořádku a živí a zdraví. Dluží Johnson veřejnosti vysvětlení k tomu, co se za dveřmi bytu stalo? "Britský tisk pracuje na principu 'veřejného zájmu'," připomíná Travers. Takže podle něj otázka stojí takto: Ovlivňuje nějak premiérův soukromý život jeho schopnost vykonávat úřad?

V době, kdy Británie prožívá jednu z nejhorších politických krizí svých dějin, Johnson řeší úkol vyvést zemi z Evropské unie do 31. října. A zřejmě má pocit, že k tomu není třeba zaměřovat se na jeho soukromí.