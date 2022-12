CNN: Extrémní zima má v USA už 37 obětí, z toho 17 úmrtí hlásí New York

Washington - Mrazivé počasí a sněhové bouře si ve Spojených státech v posledních dnech vyžádaly nejméně 37 lidských životů, uvádí v poslední bilanci televize CNN. Očekává se, že počet obětí dál poroste, zatímco pokračuje pátrání po lidech uvázlých v závějích a obnovování dodávek elektřiny. Extrémní zima, která lidem napříč USA narušila vánoční víkend, by měla tento týden ustupovat.

Nejhůře zasažený se zdá být stát New York, který v neděli evidoval 17 úmrtí spojených s masivní "zimní bouří". Deset mrtvých je hlášeno z Ohia, při nehodách ve státech Missouri, Kansas a Kentucky zahynulo šest motoristů. Problémy v dopravě a výpadky proudu trápí i Kanadu, kde po sobotní nehodě autobusu na dálnici zahynuli čtyři lidé a 36 lidí bylo ošetřeno se zraněními.

Rozsah bouře je téměř bezprecedentní, neboť v USA zasáhla oblast táhnoucí se od Velkých jezer na hranicích s Kanadou po řeku Rio Grande podél hranice s Mexikem. Zhruba 60 procent americké populace čelilo nějakému druhu výstrahy před zimním počasím. Teploty prudce klesly pod normální hodnoty od Skalistých hor až po Apalačské pohoří.

Přívaly sněhu zejména na severovýchodě uvěznily obyvatele v autech nebo domech. Podle deníku The New York Times zůstávali ve městě Buffalo i skoro tři dny po příchodu blizardu někteří lidé zaseklí v autech na dálnicích či ulicích. V některých případech skončili v problémech i záchranáři vyslaní do terénu, v neděli bylo podle úřadů vyproštěno ze sněhu 11 opuštěných sanitek.

Guvernérka New Yorku Kathy Hochulová, která z Buffala pochází, hovořila o nejhorší vánici, jakou město od jejího dětství zažilo. Agentura Reuters napsala, že zde sníh zavalil i sněžné pluhy. Město bylo ochromeno jen několik týdnů poté, co jej zasáhla krátká bouře s rekordní sněhovou nadílkou.

V celých USA bylo od pátku podle serveru FlightAware zrušeno přes 12.000 letů. Jen v neděli jich bylo 3100, dalších skoro 10.000 se v době svátečních návštěv zpozdilo. Letiště v Buffalu má být podle místních úřadů uzavřeno až do úterního rána. Podle americké Národní meteorologické služby (NWS) bylo na letišti v neděli v 7:00 místního času 109 centimetrů sněhu.

Se začátkem nového týdne se čekalo dalších 30 až 60 centimetrů sněhu, píše agentura AFP, od úterka by však na severovýchodě USA měla zimní bouře polevovat. Například v Texasu, který o víkendu zažil nebývalé mrazy, se už dnes čekaly teploty okolo deseti stupňů Celsia a na konci týdne by maxima mohla být i okolo dvacítky.

Bouře přerušila dodávky elektřiny od státu Maine po Seattle, ale poruchy se daří průběžně opravovat. Podle serveru poweroutage.us bylo v neděli odpoledne bez proudu méně než 200.000 odběratelů, oproti vrcholu 1,7 milionu. V pondělí ráno zůstávalo bez proudu asi 60.000 domácností, převážně na východě země. V Kanadě bylo v neděli bez elektřiny přes 100.000 zákazníků, uvádí zpravodajská společnost CBC.