CNN: Do války na Ukrajině by se brzy mohlo zapojit Bělorusko

Washington - Spojené státy a NATO se domnívají, že Bělorusko by se mohlo brzy na straně Ruska zapojit do války na Ukrajině a běloruský režim už podniká kroky k útoku na svého souseda, uvedla na svých internetových stránkách americká televize CNN. Ukrajinská tajná služba SBU tvrdí, že ke vpádu na ukrajinské území je připravených 5000 běloruských vojáků.

"(Ruský prezident Vladimir) Putin potřebuje podporu, a to jakoukoliv," cituje CNN nejmenovaného činitele. Nejmenovaný zdroj z běloruské opozice řekl, že bojové jednotky jsou připraveny už za několik dnů vstoupit na ukrajinské území. Podle něho by to ale mělo hlavně geopolitický význam vzhledem k tomu, že do konfliktu by se zapojila další země.

Podle nejmenovaného činitele ze zpravodajských služeb NATO se aliance domnívá, že vláda v Minsku "připravuje okolnosti, které by ospravedlnily útok proti Ukrajině".

Rusko invazi na Ukrajinu podniklo částečně z běloruského území, kde před jejím zahájením mělo rozmístěné tisíce vojáků. Bělorusko následně změnilo svoji ústavu tak, aby na jeho území mohly trvale přebývat ruské jednotky a směly tam být rozmístěny jaderné zbraně.

Zástupce NATO řekl, že konečné rozhodnutí o běloruské účasti na válce padne v Moskvě a že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by běloruští vojáci na Ukrajině bojovali. "Nejde o to, co chce (běloruský prezident Alexandr) Lukašenko. Otázkou je: chce Putin další nestabilní zemi v regionu?", uvedl tento činitel zpravodajských služeb s tím, že zapojení do války by Bělorusko destabilizovalo. K tomu, jak by jeho vojenské angažmá vypadalo, řekl jen, že by smysl dávalo, kdyby se Rusko snažilo Ukrajinu odříznout od vojenské pomoci přicházející od její západní hranice.

Podle ukrajinské kontrarozvědky SBU by se cílem útoku běloruské armády na Ukrajině mohla stát města poblíž hranice s Polskem, mezi nimi Luck a Kovel. "Právě tudy se převáží většina zbraní a vojenského vybavení ze Západu," řekl Viktor Jahun z SBU podle ukrajinské agentury Unian.