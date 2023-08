CNBC: Prodej šampaňského roste, ale jeho chuť se může kvůli klimatu brzy změnit

Paříž - Šampaňské je po staletí znakem oslav a luxusního života. Stoupající teploty v Evropě a stále proměnlivější počasí však vyvolávají obavy, že by se proslulá francouzská oblast Champagne mohla stát nevhodnou pro produkci tohoto šumivého vína, uvedl server zpravodajské televize CNBC.

Loni bylo z Champagne vyexpedováno více než 325 milionů lahví šampaňského. Tržby poprvé přesáhly šest miliard eur (144,5 miliardy Kč), uvedla obchodní asociace Comité Champagne. Největšími trhy pro šampaňské jsou Spojené státy, Británie a Japonsko. Ve výhledu na letošní rok je však asociace opatrná, i když pěstitelé a producenti v Champagne podle jejích slov zůstávají přesvědčeni o zdraví svého podnikání.

Pochybnosti o tom, jak se bude vyvíjet budoucnost tohoto nápoje, však vzbuzují obavy o vývoj klimatu. Producenti se budou muset přizpůsobit, aby přežili, a chuť šampaňského se může časem měnit.

Podle zprávy S&P Global Sustainable1 bude velkým rizikem v této oblasti sucho, což pro vinice představuje vážné problémy. A sucho není jediným faktorem, který může ohrozit produkci. Počasí je stále nevyzpytatelnější. V posledních letech se stále častěji objevují požáry, záplavy a mrazy. I když bude vinná réva schopná růst v měnícím se klimatu, mohou nové podmínky změnit zrání plodů a způsobit škody.

"(Pokud jsou hrozny) vystaveny příliš extrémnímu UV záření, pak dostanou ekvivalent našeho úpalu a to v podstatě poškodí chuť," řekl CNBC zakladatel britského obchodníka s vínem Grape Britannia Matt Hodgson. Dodatečné teplo může také podle něj změnit kyselost hroznů, která dodává šampaňskému svěžest a "neuchopitelnou energii a jiskřivost". A mezinárodní značky si uvědomují, jak velký dopad může mít změna klimatu na jejich podnikání.

Šampaňské smí podle pravidel pocházet jen z francouzské oblasti Champagne. Na seznamu pravidel, která musí toto víno splňovat, jsou i specifické postupy při pěstování vinné révy, získávání hroznů z určitých lokalit, zvláštní metody lisování hroznů či použití pouze vybraných odrůd vinné révy. Je zakázáno používat pesticidy a dodatečné okyselování a všechny fáze produkce, až po etiketování lahví, se musejí uskutečnit v oblasti Champagne. Ale přední producenti šampaňského upravují své postupy, aby mohli pokračovat v produkci v rámci přísných pravidel.

"Před 20 lety se sklizeň konala koncem září, začátkem října," řekla CNBC mluvčí firmy Champagne Taittinger Claire Sarazinová. Nyní firma sklízí hrozny koncem srpna a začátkem září. Změna teplot také znamená, že šampaňské je přirozeně sladší. "Máme tolik slunce a v podstatě je ve šťávě tolik cukru, že není třeba přidávat další cukr," dodává Sarazinová. Zatím to podle ní není problém, ale je to něco, co je třeba sledovat.

Podle kritiků se ale některé šampaňské už nyní velmi liší od šampaňského, které lidé pili před lety.

Přední producenti šampaňského se snaží zachovat svoji budoucnost různými způsoby, včetně toho, že vyhledávají lokality s podobným klimatem jako v Champagne. Firma Taittinger se stala prvním výrobcem, který v roce 2015 investoval do anglického producenta šumivého vína. O rok později stejný krok učinila firma Pommery. Nicméně obě firmy dělají vše, by zachovaly rozdíl mezi produkty z Anglie a Francie. Například anglické šumivé víno Taittinger je určeno výhradně pro britský trh.

Na otázku, zda je možné, že šampaňské nebude pocházet z regionu Champagne, Taittinger odpověděl, že značka má "pozitivnější" vyhlídky a asociace Comité Champagne zkoumá různé možnosti, jako je vývoj nových hroznů. Zatím se ale asociaci nepodařilo najít hrozny, které by splňovaly vysoké standardy potřebné pro produkci šampaňského.

Dlouhý seznam pravidel pro producenty šampaňského by se také mohl přizpůsobit, když se region bude snažit udržet na trhu. Bylo by ale výsledkem stále šampaňské takové, jak ho známe?

"Může to být něco nového a pěkného, ale pokud milujete šampaňské v současné podobě, pak to nebude to samé, co se v Champagne nyní produkuje, pokud se změní pravidla," říká Hodgson. "Pokud je to volba mezi neexistencí a rozšířením nebo změnou oblasti, ve které se bude název používat, pak kdo ví, co by si (producenti šampaňského) vybrali," dodává. "Byla by to sebevražda, kdybychom nezvažovali alternativy, že?"