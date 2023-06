CNBC: Ceny diamantů z loňského rekordu již klesly o 18 procent

Růžový diamant Diamant The Fortune Pink na snímku aukční síně Christie´s.

Růžový diamant Diamant The Fortune Pink na snímku aukční síně Christie´s. ČTK/AP/Martial Trezzini

Londýn - Jak se zpívá v jedné písni "diamanty jsou dívčiným nejlepším přítelem". V současnosti ale nejsou oblíbenými kameny investorů, protože v posledních několika měsících ztratily na hodnotě. V únoru 2022 se ceny diamantů vyšplhaly na rekord, od té doby však klesly již o 18 procent. Od začátku roku jsou pak nižší o 6,5 procenta, ukazuje globální index cen surových diamantů. A jejich cena bude podle analytiků zřejmě dále klesat, upozornil zpravodajský server CNBC.

Ředitel analytické společnosti Paul Zimnisky Diamond Analytics Paul Zimnisky řekl CNBC, že přírodní diamant o hmotnosti jeden karát a o něco lepší kvality, než je průměr, před rokem stál 6700 dolarů (144.400 Kč). Dnes se ten samý kámen prodává za 5300 dolarů (114.200 Kč).

Cena diamantů se spolu s dalšími klenoty zvyšovala v době pandemie nemoci covid-19. Ta vyvrcholila na začátku loňského roku. "Spotřebitelé byli připraveni utrácet," uvedla poradenská společnosti Bain & Company v loňské zprávě. "Měli dostatek peněz z oživených kapitálových trhů a programů na podporu ekonomiky a toužili je utratit za smysluplné dárky pro své blízké," dodala.

Když lidé nemohli cestovat nebo jíst venku, všechny tyto přebytečné peníze putovaly do luxusního zboží a šperků, uvedl ředitel společnosti Angara Jewelry Ankur Daga. Když se ekonomika začala znovu otevírat, ceny diamantů se začaly snižovat a nastal prudký pokles, dodal.

Podle analytiků ke snížení ceny přispívá také konkurence uměle vyrobených diamantů, pomalejší oživení čínské ekonomiky a nejistý makroekonomický výhled.

Ředitel analytické společnosti Edahn Golan Diamond Research & Data Edahn Golan upozornil, že stále více spotřebitelů se obrací k uměle vyrobeným diamantům. "Podíl prodeje diamantů vyrobených uměle proti přírodním diamantům roste. V roce 2020 činil pouhá 2,4 procenta. V roce 2023 již dosahuje 9,3 procenta," uvedl.

Syntetické diamanty se vyrábějí za použití extrémního tlaku a tepla, tento postup napodobuje způsob jakým se přírodní diamanty vytvářejí v zemské kůře. Jsou chemicky, fyzikálně i opticky identické s přírodními diamanty a jsou považovány za jejich dokonalou náhradu. Co je ale pro většinu důležitější, jsou mnohem levnější. A stále více lidí jim dává přednost při výběru zásnubních prstenů.

"Uměle vytvořený diamant je k nerozeznání od vytěženého, a pokud mohu za stejnou cenu získat větší diamant, proč ne?" říká 29letý Singapurec Jonathan Lok, který koncem loňského roku požádal o ruku svoji snoubenku a vybral pro ni prsten se syntetickým diamantem o hmotnosti 0,76 karátu. Dodal, že jeho snoubenka si přála menší diamant a nechtěla, aby za prsten utratil přemrštěnou částku.

Ceny syntetických diamantů podle Golana klesají. Za poslední tři roky se propadly o 59 procent. "Před třemi lety jste si mohli koupit uměle vytvořený diamant se slevou 20 až 30 procent z ceny podobného přírodního diamantu. Nyní je to se slevou 75 procent a 90 procent z ceny přírodních diamantů," dodává Daga. Přičítá to tomu, že stroje jsou stále efektivnější při výrobě většího množství umělých diamantů. Odvětví uměle vytvořených diamantů je také energeticky náročné, takže navíc mu pomohlo i to, že se se snižují náklady na energii ze svého vrcholu.

Daga předpokládá, že ceny přírodních diamantů by v příštích 12 měsících mohly ze současných cen klesnout o 20 až 25 procent. To by znamenalo pokles o 40 procent z rekordu v únoru 2022. A Daga není jediný, kdo čeká pokles.

Propad ceny by mohly zastavit náklady na pracovní sílu. Ty stále rostou a jsou velmi důležitou součástí produkce diamantů. Střední fáze výroby diamantů, před jeho úpravou do šperku, zahrnuje broušení a leštění, což je podle Bain & Company nejsložitější a nejrozsáhlejší část hodnotového řetězce. Daga se domnívá, že právě kvůli nákladům na práci se cena diamantů po poklesu o 25 procent dále měnit nebude.

Pozorovatelé trhu s diamanty navíc neočekávají, že by k výraznému růstu cen přispěly sankce proti přednímu světovému producentovi, Rusku. V květnu země ze skupiny předních ekonomik světa G7 jednaly o uvalení sankcí na ruské diamanty. Zatím však pouze Británie uvalila sankce na ruského státního producenta diamantů Alrosa.

Podle Golana nebude mít Rusko s prodejem svých diamantů navzdory sankcím problém, zvláště pokud větší kupci budou mít ruské kameny sále v oblibě. "Země jako Indie, Spojené arabské emiráty a dokonce ani EU sankce na dovoz surových diamantů neuvalily. Takže opět žádný skutečný nedostatek," řekl.

Rusko je podle diamantového registru největším světovým producentem diamantů. Následují Botswana a Kongo. Největším dovozcem diamantů pak je Indie, za ní jsou USA, Hongkong, Belgie a SAE.