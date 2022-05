ČNB zvýšila úrokovou sazbu na 5,75 procenta, čeká inflaci přes 13 procent

"Růst HDP během letošního roku výrazně zpomalí a ve druhé polovině roku ekonomická aktivita dokonce meziročně mírně poklesne. K tomu výrazně přispěje útlum spotřeby domácností, fixních investic i vývozu. V příštím roce ekonomický růst oživí," uvedl Rusnok.

Zároveň centrální banka výrazně zvýšila odhad inflace. Letos ji čeká na průměrných 13,1 procenta, v únoru to bylo 8,5 procenta. Příští rok by pak inflace měla podle odhadu klesnout na 4,1 procenta, v únoru počítala ČNB s 2,3 procenta. Během roku přitom ČNB předpokládá, že inflace se přiblíží až k 15 procentům.

Zároveň v nových odhadech centrální banka počítá letos s průměrným kurzem koruny 24,20 za euro. Příští rok pak předpokládá průměrný kurz 24,30 koruny za euro. V únoru odhadovala pro letošní rok kurz 24,10 koruny za euro a pro příští rok 23,90 Kč/EUR. Posílení koruny bude podle Rusnoka bránit sentiment finančních trhů v souvislosti s válkou na Ukrajině a potížemi v mezinárodním obchodě.

Rizika a nejistoty nové prognózy označila rada ČNB jako výrazné a působící proti inflaci i ve prospěch inflace. Jako proinflační rizika ČNB označila vyšší než očekávané ceny energetických surovin, hrozbu ukotvenosti inflačních očekávání a související riziko vyššího růstu cen a mezd ve střednědobém horizontu. Jako protiinflační rizika ČNB vidí silnější než očekávané negativní dopady do poptávky kvůli válce na Ukrajině. Nejistotami jsou přitom podle banky další vývoj války, budoucí nastavení měnové politiky v zahraničí a délka trvání problémů v globálních dodavatelských řetězcích.

Ministerstvo financí v nové dubnové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 1,2 procenta z lednových 3,1 procenta. Zároveň úřad čeká proti odhadům z ledna vyšší průměrnou inflaci za celý letošní rok, a to 12,3 procenta. V lednu počítal pro letošní rok s inflací 8,5 procenta.

Rusnok: Rada ČNB zvýšila sazby méně, než očekává v základním scénáři prognóza

Bankovní rada České národní banky dnes zvýšila úrokové sazby méně, než s čím počítá základní scénář nové makroekonomické prognózy. Pro dnešní rozhodnutí rada využila alternativní scénář nové prognózy se vzdálenějším horizontem měnové politiky. Ten odhlíží od vývoje inflace, který je pod bezprostředním vlivem silných vnějších cenových šoků, které se projeví v inflaci v horizontu do jednoho až 1,5 roku. Na tiskové konferenci po jednání rady to řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Guvernér zároveň uvedl, že na dalších měnových zasedáních může rada ČNB přistoupit k dalšímu zpřísnění měnové politiky, tedy zvýšení sazeb. Alternativní scénář přitom podle Rusnoka posouvá horizont měnové politiky o jedno až dvě čtvrtletí. "To nám umožní mírněji zvyšovat úrokové sazby. Ale (pozn. využívání alternativního scénáře) nemělo by to být pravidlem do budoucna," řekl.

"Zvýšení úrokových sazeb je oproti základnímu scénáři mírnější, protože zohledňuje extrémní vnější nákladové tlaky stojící za zrychlením inflace v letošním roce a mimořádně vysoké nejistoty a rizika prognózy,"uvedl Rusnok. Zároveň je ale podle něj dnešní zvýšení sazeb větší, než doporučuje alternativní scénář.

Rada ČNB dnes zvýšila úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Základní úroková sazba je tak na 5,75 procenta, což je nejvyšší hodnota roku 1999. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů rady, dva hlasovali opět pro sazby beze změny.

Základní scénář nové prognózy ČNB počítá s dalším strmým nárůstem tržních úrokových sazeb. V základním scénáři rada nastavuje úrokové sazby s cílem splnit dvouprocentní inflační cíl na standardním horizontu měnové politiky, což je jeden až 1,5 roku. Trajektorie úrokových sazeb v alternativním scénáři je podle Rusnoka letos nižší.

"Nižší úrokové sazby společně se slabším kurzem vedou k vyšší inflaci než v základním scénáři. Inflace ale i v této simulaci klesne v roce 2023 na jednociferné hodnoty, i když návrat k dvouprocentnímu cíli se odkládá až do roku 2024," uvedl Rusnok.