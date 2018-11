Praha - Bankovní rada České národní banky dnes zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 1,75 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Jde tak o čtvrté zvýšení sazeb v řadě a celkově páté v letošním roce. Podle guvernéra Jiřího Rusnoka by dnešní zvýšení sazeb mělo být v letošním roce posledním. ČNB v nové prognóze zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 3,1 procenta a pro příští rok na 3,3 procenta. V předchozí srpnové prognóze centrální banka počítala letos s růstem ekonomiky o 3,2 procenta a příští rok o 3,4 procenta.

Důvodem zvýšení sazeb je podle analytiků tuzemský ekonomický vývoj. Výrazně rostou mzdy, koruna oslabuje a inflace je nad dvouprocentním cílem ČNB. Příští rok ekonomové čekají další zvyšování sazeb.

"V kontextu vývoje tuzemské ekonomiky jsou současné kroky ČNB ve směru utahování měnové politiky žádoucí. Inflace zrychluje a v příštím roce by se měla přiblížit tříprocentní hranici. Zároveň koruna v poslední době neposiluje natolik rychle, jak se dříve předpokládalo," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Zvyšování úrokových sazeb podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské není u konce. "Cyklus zvyšování sazeb ale nebude trvat dlouho a v příštím roce vyvrcholí. Ekonomika už bude výrazně zpomalovat a s ní vyprchá i potřeba zvyšovat sazby. Jen výrazně slabší kurz české koruny by mohl vytáhnout sazby výš a protáhnout cyklus i do roku 2020," uvedla.

ČNB zvýšila také lombardní sazbu, a to o 0,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázány penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada zvýšila o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil, že srovnatelně intenzivní zvyšování úrokových sazeb se odehrálo naposledy na jaře 1996.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Zasedání bankovní rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů. Tisková konference po jednání rady začne ve 14:15, kde guvernér ČNB Jiří Rusnok oznámí důvody dnešního rozhodnutí a představí novou makroekonomickou prognózu.

Rusnok: Pokud bude vývoj podle prognózy,sazby letos ČNB už nezvýší

Dnešní zvýšení sazeb by mělo být v letošním roce posledním. Podmínkou ovšem je, že se naplní vývoj ekonomiky, který v nové prognóze očekává ČNB. Vyplývá to z vyjádření Rusnoka na tiskové konferenci po jednání rady. Další měnové zasedání rady se uskuteční v prosinci.

"Dnešní zvýšení sazeb, pokud bude vývoj tak, jak ho předpokládá prognóza, by v podstatě mělo stačit, pokud jde o závěr letošního roku," uvedl guvernér.

Rusnok zároveň řekl, že ČNB pracuje i s alternativním scénářem ekonomického vývoje. Ten počítá s tím, že odezva devizového trhu na kroky centrální banky nemusí být taková, jakou očekává nová prognóza. "To může vést ke slabší koruně, a to by samozřejmě nevylučovalo další zvýšení sazeb ještě na konci roku. Je to ale určitá alternativa k hlavnímu scénáři, který předpokládá, že letošní rok je v tomto směru již za námi," uvedl Rusnok.

ČNB zhoršila odhad růstu ekonomiky pro letošní i příští rok

Česká národní banka v nové prognóze zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 3,1 procenta a pro příští rok na 3,3 procenta. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady to dnes uvedl guvernér Jiří Rusnok. V předchozí srpnové prognóze centrální banka počítala letos s růstem ekonomiky o 3,2 procenta a příští rok o 3,4 procenta.

"Celkový příběh ekonomiky se v nové prognóze v zásadě nemění. Nejvýznamnější změnou je pozdější posilování kurzu koruny," uvedl Rusnok.

Banka v nové prognóze očekává, že průměrný kurz koruny letos bude 25,60 Kč/EUR a příští rok posílí na průměrných 24,70 Kč/EUR. V předchozí srpnové prognóze ČNB letos počítala s kurzem 25,50 korun za euro a příští rok s 24,60 Kč/EUR. V roce 2020 by měla koruna podle ČNB posílit na průměrných 24,20 Kč/EUR.

Odhad vývoje kurzu podle Rusnoka zohledňuje přetrvávající negativní sentiment na devizových trzích. "Tento vliv by měl přetrvat i v následujících dvou čtvrtletích," uvedl. Následně v příštím roce by podle něj mělo dojít k posilování koruny díky rozdílům ve výši úrokových sazeb v ČR a v eurozóně.

V případě inflace ČNB odhad pro čtvrté čtvrtletí příštího roku zvýšila na 2,2 procenta. V srpnu počítala se dvěma procenty. Pro první čtvrtletí 2020 odhad banka zvýšila na 2,1 procenta z předchozích dvou procent.

"Celkové inflační tlaky v tuzemské ekonomice zůstávají silné, kvůli výrazné mzdové dynamice. Obnovilo se také proinflační působení dovozních cen, kde se promítá oslabený kurz koruny," uvedl Rusnok.

Rizika pro odhadovaný vývoj jsou podle guvernéra mírně proinflační, tedy ve prospěch růstu cen. Rizikem je delší trvání globálních faktorů, které oslabují kurz koruny. Za nejistoty Rusnok označil i nárůst protekcionistických opatření ve světovém obchodě, způsob provedení brexitu, rozpočtovou situaci v Itálii a kolísající ceny ropy.

Ministerstvo financí v červencové prognóze očekává letos růst ekonomiky o 3,2 procenta a příští rok o 3,1 procenta. Úřad představí novou prognózu za týden ve čtvrtek. Česká bankovní asociace tento týden zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na tři procenta z červencových 3,3 procenta. Pro příští rok asociace odhad ponechala na 2,9 procenta.

Pro zvýšení sazeb hlasovalo pět členů rady ČNB

Pro dnešní zvýšení základní úrokové sazby o 0,25 procentního bodu hlasovalo pět ze sedmi členů bankovní rady České národní banky. Jeden člen hlasoval pro ponechání sazeb beze změny a jeden hlasoval pro zvýšení sazeb o 0,5 procentního bodu. Na tiskové konferenci po jednání rady o tom informoval guvernér Jiří Rusnok.

Člen rady, který navrhl zvýšení sazeb o půl procentního bodu, se podle Rusnoka domnívá, že situace je zralá k tomu, že si centrální banka může dovolit rychlejší růst sazeb směrem k jejich neutrální úrovni. "Nic jiného speciálního jsem v té debatě a návrhu nezaznamenal. Jde skutečně jen o míru té razance," uvedl Rusnok.

Základní úrokovou sazbu, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, dnes rada zvýšila o 0,25 procentního bodu na 1,75 procenta. Šlo o čtvrté zvýšení sazeb v řadě.

Na konci září pro zvýšení sazeb hlasovalo šest členů rady, pro ponechání sazeb beze změny hlasoval člen rady Oldřich Dědek. Pro předchozí zvýšení úrokových sazeb v únoru, červnu a srpnu hlasovala rada jednomyslně.

Hlasování jednotlivých členů bankovní rady zveřejní centrální banka příští týden v pátek v záznamu z jednání.