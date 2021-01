ČNB zveřejní předběžné výsledky svého hospodaření

Praha - Česká národní banka dnes v údajích o bilanci banky zveřejní i předběžné výsledky hospodaření za loňský rok. Předloni ČNB vykázala zisk 57,9 miliardy korun, o rok dříve zisk 1,79 miliardy korun. Zisk z roku 2019 banka využila na úhradu části účetní ztráty z minulých let, která tak klesla na 129,2 miliardy korun.

Do hospodaření se podle banky předloni promítlo přecenění akciového portfolia ČNB na základě růstu akciových trhů nebo výnosy ze správy devizových rezerv. Zisk tak měl podle centrální banky převážně účetní charakter.

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou stabilitu. Zároveň se nedávno vyjádřil viceguvernér Marek Mora k možnému převodu zisku ČNB do státního rozpočtu. Podle něj je to sice legitimní požadavek, ale momentálně není možný. ČNB totiž musí podle Mory přednostně uhradit ztráty z předchozích let a naplnit tzv. rezervní fond.

"Při zachování současného přístupu jsou jediným zdrojem postupného umořování kumulované účetní ztráty budoucí zisky ČNB," uvedla i banka ve zprávě o hospodaření za rok 2019. Převod zisku ČNB do státního rozpočtu navrhuje dlouhodobě například člen bankovní rady Aleš Michl.

ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává i dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.