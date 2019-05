Praha - Česká národní banka zhoršila pro letošní i příští rok odhad vývoje veřejných financí. Nově letos očekává přebytek 0,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP), když v únoru očekávala 1,2 procenta HDP. Pro příští rok odhad zhoršila na 0,2 procenta HDP z předchozích 1,3 procenta HDP. Vyplývá to ze shrnutí Zprávy o inflaci, které dnes banka zveřejnila. Loni skončily veřejné finance v přebytku 0,9 procenta.

Snížení očekávaného přebytku z 1,2 na 0,3 procenta HDP vychází podle hlavního ekonoma investiční skupiny Natland Petra Bartoně ze zhoršené prognózy hospodářského růstu. "Skutečnost bude pravděpodobně ještě horší a pravděpodobně se z přebytku přehoupneme do schodku vzhledem k neutuchajícím plánům ministrů o rozšiřování sociální podpory a státních platů, které nejsou kryté ničím jiným než neuskutečnitelným sněním o zdanění zahraničních internetových firem," uvedl.

Celkový vládní dluh by podle odhadů ČNB měl letos klesnout na 30,9 procenta HDP z loňských 32,7 procenta HDP. Příští rok by měl dluh dále klesnout na 29,3 procenta HDP. Odhady centrální banka proti únorové prognóze zhoršila. Podle kritérií pro přijetí eura by vládní dluh neměl překročit 60procentní hranici.

Podle odhadů ministerstva financí v aktualizované verzi konvergenčního programu, kterou tento týden schválila vláda, by se veřejné finance měly dostat z letošního plánovaného přebytku 0,3 procenta HDP do schodku 0,2 procenta příští rok. Naopak podíl vládního dluhu na HDP by měl v následujících letech podle odhadů MF klesat. Z letos plánovaných 31,5 procenta HDP by měl klesnout příští rok na 30,8 procenta,

ČNB zároveň v nové prognóze, kterou představila ve čtvrtek, zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta a pro příští rok na 2,8 procenta. Zároveň banka v nové prognóze očekává slabší kurz koruny.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.