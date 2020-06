ČNB zakázala Generali České pojišťovně snižovat klientům odkupné

Praha - Česká národní banka zaslala Generali České pojišťovně dohledovou výzvu, ve které ji zakazuje, aby klientům u smluv životního pojištění neoprávněně snižovala odkupné při předčasném ukončení pojištění. Novinářům to dnes řekl ředitel Spolku podvedení klienti Jiří Chvojka. Klientům pojišťovny zůstane podle něj ročně více než miliarda Kč, kterou by jinak pojišťovna klientům neoprávněně strhla ve svůj prospěch.

"Na toto téma nebylo od ČNB zahájeno žádné správní řízení, které jediné by mohlo vést v uložení povinnosti, tedy například zákazu," reagovala mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková. Tzv. dohledové výzvy jsou jedním ze standardních nástrojů komunikace dohledového orgánu s dohlíženými subjekty. V žádném případě tak z nich podle ní není možné usuzovat jakékoliv zákazy či příkazy směrem k dohlíženým institucím.

Vklady klientů mohly být podle Chvojky protiprávně kráceny o desítky procent a tato praxe mohla trvat další desítky let, a to po celou dobu platnosti pojistných smluv. "Společně jsme zachránili klientům miliardy korun, které jim zůstanou a pojišťovna si je nenechá," dodal Chvojka. Vyzval ČNB, aby nařídila Generali České pojišťovně vrátit všechny peníze, které pojišťovna neoprávněně vybírala, a to nejméně od roku 2015. Spotřebitel sám na toto krácení nepřijde, pojišťovna ho o něm nijak neinformuje, podotkl.

"Považuji to za velký průlom. Existuje řada nálezů finančního arbitra či rozsudků soudů, podle kterých pojišťovny provádějí na vrub klientů srážky, o nichž klienti nemají ponětí. Použití koeficientů pro účely zkrácení odkupného je typickým příkladem takového jednání, kdy pojišťovna nad rámec správních a počátečních nákladů strhávala klientům poplatek přímo z jejich investičního portfolia," dodal k výzvě ČNB předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (za ANO).

"Dohledová výzva ČNB je silnější institut než její doporučení, kterým centrální banka komunikuje s dohledovými institucemi," řekl Nacher k reakci Buriánkové. Upozornil, že navrhne vládě zrušení daňového zvýhodnění investičního životního pojištění.

"Obraceli se na mě klienti, kteří na odkupném získali pouze zlomek vložených peněz. Na základě shromážděných informací jsem zjistil, že ten problém je systémový a týká se velkého množství klientů. Proto jsem se opakovaně obracel na guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, aby sjednal nápravu. Naše snažení vedlo k cíli a regulátor pojišťovně zakázal tyto poplatky dále neoprávněně vybírat," doplnil člen hospodářského výboru Petr Dolínek (ČSSD).

Počet takovýchto smluv GČP činil loni zhruba milion, jejich počet ale v poslední době klesá o přibližně 5000 měsíčně. Průměrná částka činí 200.000 Kč, pojišťovna sráží průměrně 15 procent, tedy zhruba v průměru 30.000 Kč. Klienti takto přicházejí až o 200 milionů korun měsíčně. Celkem od roku 2015 může jít až o deset miliard Kč, vyčíslil Chvojka

Spolek podvedení klienti na svém webu otevřel poškozeným klientům možnost se u pojišťoven domáhat nároků ze smluv investičního životního pojištění. Pojišťovny nabízející investiční pojistky tvrdí, že uzavřené smlouvy jsou v pořádku. Rozhodnutí finančního arbitra a soudů o nesprávně účtovaných poplatcích v investičním pojištění se mohou podle Chvojky týkat dvou milionů pojistek.

Největší množství soudních rozhodnutí se týká právě smluv Generali České pojišťovny. Podle informací spolku ve sporech s touto pojišťovnou zatím ani v jednom případě arbitr nerozhodl v neprospěch klienta, pokud se spor týkal smlouvy investičního životního pojištění uzavřené v období mezi roky 2005 a 2013. Buriánková již dříve uvedla, že soudy v této záležitosti rozhodují individuálně. Existují i rozsudky, které platnost smluv potvrzují, řekla dříve.