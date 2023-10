ČNB za první tři čtvrtletí víc než zdvojnásobila objem zlatých rezerv

Praha - Česká národní banka (ČNB) za první tři čtvrtletí letošního roku víc než zdvojnásobila objem svých zlatých rezerv. Ke konci září dosahovaly 806.000 troyských uncí, tedy zhruba 25,1 tuny, vyplývá z údajů o struktuře devizových rezerv, které dnes centrální banka zveřejnila. Hodnota zlatých rezerv na konci čtvrtletí byla 35,363 miliardy korun.

Ke konci roku 2022 měla centrální banka v bilanci 385.000 troyských uncí zlata, tedy zhruba 12 tun. Jeho hodnota byla 15,785 miliardy korun. ČNB nakupovala zlato od začátku roku, ve druhém a třetím čtvrtletí její aktivita v tomto směru vzrostla. Za první kvartál se objem zlatých rezerv zvýšil zhruba o 1,5 tuny, ve druhém čtvrtletí o dalších 6,1 tuny a ve třetím čtvrtletí o 5,5 tuny.

Guvernér ČNB Aleš Michl opakovaně uvedl, že by se zlatá rezerva centrální banky měla postupně zvýšit ke 100 tunám zlata. Podle něj by takový objem zlata zlepšil diverzifikaci portfolia rezerv a zároveň by zvýšil jejich výnos. Podle Michla by také ČNB vybudovala pro příští generace zlatý poklad.

Člen bankovní rady Jan Kubíček v srpnu upozornil, že většina zlata, které ČNB nakupuje, se fyzicky nenachází v jejích budovách, ale je uloženo v zahraničních bankách.

Zlato v rezervách ČNB:

Datum Objem zlata v milionech troyských uncí Objem zlata v tunách Hodnota zlata v miliardách korun 31. 12. 2022 0,385 11,97 15,785 31. 3. 2023 0,434 13,50 18,490 30. 6. 2023 0,629 19,56 26,049 30. 9. 2023 0,806 20,07 35,363

Zdroj: ČNB