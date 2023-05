ČNB vydala pamětní minci, připomíná osud arcibiskupa Josefa Karla Matochy

Olomouc - Osud olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy, který byl od roku 1950 až do své smrti komunistickým režimem internován ve své rezidenci a posledních 11 let života prožil pod stálým dohledem Státní bezpečnosti, připomíná pamětní stříbrná mince. U příležitosti 75. výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem ji vydala Česká národní banka (ČNB). Prezentace mince v nominální hodnotě 200 korun se dnes odehrála v Arcibiskupském paláci v Olomouci, za jehož zdmi byl řadu let arcibiskup nuceně uvězněn.

Autorkou podoby mince je akademická sochařka Marie Šeborová. Na lícní stranu umístila kříž v trnové koruně a malý štít z osobního znaku bývalého olomouckého arcibiskupa. Jako ústřední motiv rubové strany zvolila portrét Josefa Karla Matochy. "Já tuto záležitost vnímán jako velice silnou, protože příběh muže, který žil pro Olomouc a pro Moravu, je řadě lidí neznámý. A právě tato mince oživila jeho hrdinný příběh a také připomíná obyvatelům, jak to bylo za komunismu, abychom nezapomněli," řekl dnes novinářům administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.

Podle kardinála Dominika Duky je velmi záslužné, že byl Matocha tímto způsobem připomenut i kvůli jeho nezlomné vytrvalosti. Zdůraznil, že nesložil ani přes nátlak slib věrnosti novému režimu. "Někteří to udělali, ale on to neudělal. Proto byl tak dlouho držen ve vězení," řekl novinářům Duka. "Skutečně si zaslouží velkou úctu za věrný postoj, neboť to nebylo snadné," doplnil kardinál.

Josef Karel Matocha byl v pořadí 12. olomouckým arcibiskupem, jmenován byl do této funkce papežem Piem XII. v březnu 1948. Úřad však mohl vykonávat pouze do Velikonoc v roce 1950, kdy byl nezákonně internován a izolován komunistickou státní mocí, jeho spolupracovníci byli zatčeni. Nesměl vycházet ze své rezidence a byl neustále pod dozorem příslušníků StB, kteří mu nedovolili ani číst noviny nebo poslouchat rozhlas. "Státní bezpečnost neváhala vstoupit ani do chvílí pro něj nejintimnějších, to znamená chvíle svátosti smíření. Stejně tak jej odřízli zcela od světa, od všech blízkých, od rodiny, duchovních. Bránili mu také vykonávat kněžské povinnosti," řekl dnes hlavní archivář ČNB Jakub Kunert.

Arcibiskup zemřel 2. listopadu 1961 v Olomouci na nedostatečnou lékařskou péči, kterou mu StB odpírala povolit. Pohřben byl v rodném Pitíně na Uherskohradišťsku.

Centrální banka vydává těchto pamětních mincí 30.000 kusů ve dvojím provedení a to v běžné a špičkové kvalitě, uvedla banka na svých stránkách. Každá mince má průměr 31 milimetrů a hmotnost 13 gramů. Aktuální pamětní dvousetkoruna je druhou emisí pamětních mincí ČNB v roce 2023, v únoru vydala pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 500. výročí narození Jana Blahoslava, přerovského rodáka. V květnu následuje vydání pamětní stříbrné mince v nominální hodnotě 200 Kč k připomenutí sto let od zahájení pravidelného vysílání Československého rozhlasu.