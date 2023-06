ČNB úrokové sazby nezměnila, Michl vylučuje jejich brzké snížení

Praha - Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Na stejné úrovni je už rok. Pro stabilitu sazeb hlasovalo pět ze sedmi členů rady, dva navrhovali zvýšení o 0,25 procentního bodu. Guvernér ČNB Aleš Michl po jednání rady řekl, že sazby zůstanou zvýšené delší dobu a že se nenaplní spekulace trhu o jejich brzkém poklesu. Upozornil také, že proinflační riziko do budoucna vytváří fiskální politika. Vládní konsolidační balíček je ale podle Michla krok správným směrem.

Michl uvedl, že na příštím jednání bankovní rada zváží zachování základní úrokové sazby na nynějších sedmi procentech, nebo její zvýšení. "I když inflace klesla víc, než čekal základní scénář prognózy, bankovní rada očekává, že sazby zůstanou zvýšené po delší dobu. To podle nás zaručí návrat inflace k hodnotám poblíž cíle v příštím roce, a to i v případě zvýšených inflačních očekávání," řekl Michl.

Meziroční inflace v květnu dosáhla 11,1 procenta, proti dubnu se snížila o 1,6 procentního bodu. Podle Michla zůstává tempo růstu spotřebitelských cen i přes zvolnění nepřijatelně vysoké. ČNB podle něj bude bojovat s inflací, dokud ji nedostane do blízkosti dvouprocentního cíle. Květnová prognóza centrální banky předpokládá jeho dosažení ve druhém čtvrtletí příštího roku.

Guvernér uvedl, že podmínkou cenové stability jsou podle bankovní rady zodpovědná rozpočtová politika a umírněný mzdový vývoj. Pokud vláda nebude snižovat deficit státního rozpočtu, mzdy porostou nad očekávání a výrazně ožije spotřeba domácností, potom ČNB zvýší úrokové sazby, řekl. Za další riziko působící ve směru vyšší inflace označil guvernér ČNB hrozící ztrátu ukotvení inflačních očekávání a související riziko vzniku mzdově-inflační spirály. Ve směru rychlejšího poklesu inflace by naopak mohl působit výraznější než očekávaný útlum domácí spotřebitelské a investiční poptávky.

Dnešní rozhodnutí ČNB o ponechání výše úrokových sazeb analytici očekávali. Údaje z ekonomiky podle nich ukazovaly od května spíš protiinflační vývoj. Zvýšení sazeb již analytici nepředpokládají, naopak koncem roku by mohl přijít jejich pokles. "My s prvním snížením sazeb ČNB počítáme až na konci třetího čtvrtletí, konkrétně v září. Klesnout by však měly pouze o čtvrt procentního bodu. Ve stejném rozsahu pak podle nás ČNB sníží sazby také v listopadu a prosinci," uvedl analytik Komerční banky Martin Gürtler.

Michl ale dnes vyloučil možné snížení úrokových sazeb v krátkodobém horizontu. "Nemá smysl spekulovat, kdy budou sníženy," řekl. Očekávání trhu o prvním poklesu na konci třetího čtvrtletí nebo ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku se podle něj nenaplní.