ČNB rozhodne o výši rezervy na ochranu úvěrového trhu a limitech pro hypotéky

Praha - Bankovní rada České národní banky dnes projedná aktualizaci zprávy o finanční stabilitě a vyhodnotí a pravděpodobně upraví limity pro poskytování hypoték. Zveřejní rovněž nastavení tzv. proticyklické kapitálové rezervy, kterou banky mají vytvářet v době hospodářského růstu pro dobu poklesu ekonomiky.

Na jednání na konci května bankovní rada nechala poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) na 90 procentech. Zároveň tehdy informovala, že nepovažuje za nezbytné obnovit další dva limity pro poskytování hypoték a ani zpřísňovat jiné parametry pro poskytování hypoték. Rovněž tehdy upozornila, že ceny bytů jsou v ČR nadhodnoceny v průměru o 18 procent.

Loni v červnu centrální banka zrušila u posuzování žádostí o hypotéku limit pro poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). Předtím v dubnu zrušila limit poměru výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr (ukazatel DTI).

Na konci srpna rada zvýšila od října 2022 tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,5 procenta. Předtím v květnu rada zvýšila s účinností od července 2022 sazbu na jedno procento. Aktuálně je uplatňovaná sazba 0,5 procenta. Ta platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry.

Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů.