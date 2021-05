ČNB pro letošek odhad růstu ekonomiky zhoršila, pro příští rok zlepšila

Praha - Česká národní banka v nové prognóze zhoršila odhad vývoje ekonomiky v letošním roce, naopak pro příští rok odhad zlepšila. Nově tak letos počítá s růstem ekonomiky o 1,2 procenta a příští rok s růstem o 4,3 procenta. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady o tom informoval guvernér ČNB Jiří Rusnok. V předchozí únorové prognóze ČNB počítala letos s růstem o 2,2 procenta a v roce 2022 počítala s růstem o 3,8 procenta. Úrokové sazby bankovní rada ČNB podle očekávání ponechala beze změny.

Rusnok zároveň uvedl, že s novou prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb následovaná jejich nárůstem zhruba od poloviny letošního roku. Rada dnes nechala úrokové sazby beze změny jednomyslně. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta.

"Předpokládám, že se k debatě o sazbách vrátíme již na příštím jednání. A kolik těch zvýšení bude si netroufnu spekulovat, protože situace je stále rozkolísaná. Ale že k nějakému zvýšení letos dojde, jsem přesvědčen, a že zahájíme tu cestu k normálnějším úrokovým sazbám, jsem také přesvědčen," uvedl dnes Rusnok. Dále k tomu řekl, že se zmírnila nejistota, kdy se zvyšování úrokových sazeb začít. "Není potřeba odkládat ten začátek," dodal.

Aktuální vývoj české i světové ekonomiky podle guvernéra naznačuje optimistický vývoj, který bude spojen s tlaky na růst cen. "Proto jsme také navýšili prognózu inflace na nejbližší půlrok," uvedl guvernér. To podle něj bude podpořeno i silným růstem spotřeby a dalších ekonomických aktivit. "Máme zde 200 miliard korun vynucených úspor," upozornil.

Celková průměrná inflace by podle ČNB měla činit letos 2,7 procenta a příští rok 2,4 procenta. V předchozí únorové prognóze přitom centrální banka odhadovala letos průměrnou inflací dvě procenta a příští rok 2,2 procenta.

Zároveň v nových odhadech centrální banka počítá letos s mírně silnějším kurzem koruny. Nově čeká letos průměrný kurz 25,70 Kč/EUR. V únoru odhadovala pro letošek 25,80 koruny za euro. V roce 2022 by pak podle nových odhadů měla koruna dále posílit na průměrných 25,10 Kč/EUR. Únorové odhady centrální banky ovšem počítaly ještě se silnější korunou na 24,90 Kč/EUR.

Nejistota a rizika ohledně nově odhadovaného vývoje ekonomiky dnes bankovní rada vyhodnotila jako méně výrazná než v předchozích prognózách a považuje je za zhruba vyrovnané. Považuje za ně pozvolnější ústup pandemie a narušení fungování globálních výrobních a dodavatelských řetězců a jeho promítání do cen.

Ministerstvo financí v dubnové prognóze nechalo odhad letošního růstu ekonomiky na 3,1 procenta. Pro příští rok odhaduje především díky oživení soukromé spotřeby zrychlení tempa růstu ekonomiky na 3,7 procenta. Mezinárodní měnový fond čeká letos růst české ekonomiky o 4,2 procenta. Evropská komise počítá s 3,2procentním růstem.

"V druhém pololetí by musel být výkon ekonomiky neuvěřitelně velký, aby byl celoroční růst kolem tří procent. My to nyní neočekáváme. Na naše další uvažování to ale zásadní vliv nemá," uvedl Rusnok.

Rada dnes také rozhodla o zrušení tříměsíčních operací na dodávání likvidity úvěrovým institucím, a to s okamžitou platností.

Bankovní rada České národní banky podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Změnu sazeb očekávají ekonomové až později ve druhé polovině roku s odkazem na dřívější vyjádření guvernéra Rusnoka, že rada zahájí debatu o změně sazeb po srpnovém zasedání.

Na posledním měnovém jednání 24. března rada jednomyslně nechala úrokové sazby beze změny. Naposledy sazby rada změnila loni 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Předtím snížila rada úrokové sazby dvakrát v březnu. Cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku.

"Rozhodnutí o stabilitě sazeb není překvapivé. Počítáme s tím, že centrální banka by měla sazby zvýšit až ke konci roku. Česká ekonomika se z posledního roku života s covidem bude zvedat jen pomalu," uvedla partnerka PwC a expertka na řízení měnových rizik Olga Cilečková. To podle ní potvrzuje i průzkum PwC mezi generálními řediteli českých firem, podle kterého více než polovina z nich v oživení české ekonomiky v letošním roce nevěří.

"Hlavní důvodem pro pokračující stabilitu úrokových sazeb je i nadále nejistota ohledně dalšího vývoje pandemie a ekonomiky. Stále nízký podíl proočkované populace totiž nevylučuje výskyt další pandemické vlny. Není navíc zcela zřejmé, jak se bude vyvíjet hospodářství poté, co dojde k rozvolnění protiepidemických opatření a ke snížení podpory ze strany státu," uvedl ekonom Komerční banky Martin Gürtler. Dodal, že předčasné zvýšení sazeb by mohlo oživení ekonomiky ohrozit. První zvýšení sazeb Gürtler očekává v listopadu.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Zasedání bankovní rady se zúčastnilo všech sedm členů.