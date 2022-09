ČNB ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech

Praha - Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Informovala o tom mluvčí centrální banky Petra Vodstrčilová. Sedmiprocentní sazba platí od 22. června, kdy o ní rozhodla ještě předchozí bankovní rada v čele s guvernérem Jiřím Rusnokem. Po obměně rady a nástupu nového guvernéra Aleše Michla se sazba zatím neměnila.

ČNB ponechala také lombardní sazbu na osmi procentech. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, zůstala na šesti procentech. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Analytici zachování výše úrokových sazeb očekávali. Podle nich zejména vývoj meziroční inflace, která v srpnu klesla na 17,2 procenta z červencových 17,5 procenta, nahrával argumentům těch členů rady, kteří nechtěli sazby dále zvyšovat. Stabilitu sazeb až do konce roku předpokládá i hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš, podle kterého by ke zvyšování úroků mohl bankovní radu přimět zřejmě jen výrazný tlak na oslabování koruny.

Bankovní rada zachovala výši úrokových sazeb i na předchozím měnovém zasedání v srpnu, které poprvé vedl v roli guvernéra Michl. Na konci června ještě pod vedením Rusnoka rada zvedla základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na sedm procent. Na počátku května ji zvýšila o 0,75 procentního bodu na 5,75 procenta. Na konci března to bylo o 0,5 procentního bodu na pět procent. Na zasedání počátkem února rada zvýšila sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta. Na zasedání před Vánocemi stoupla sazba o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Počátkem loňského listopadu sazba stoupla o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta, přičemž to bylo nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Předtím v září odhlasovala rada zvýšení základní sazby o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta.

Tisková konference po jednání rady se uskuteční v 15:45 za účasti guvernéra ČNB Michla. Na ní představí důvody dnešního rozhodnutí.

Rozhodnutí ČNB k sazbám je v souladu s analytiky, čekal jej i trh

Rozhodnutí České národní banky ponechat základní úrokovou sazbu na sedmi procentech je v souladu s předpoklady analytiků a očekával jej i finanční trh. Shodli se na tom odborníci, které ČTK oslovila. Ve prospěch dnešního rozhodnutí vedle pozměněné prognostické metodiky ČNB vyznívala podle nich i nejnovější data o české inflaci, která indikují její citelné zpomalování.

"K tomuto rozhodnutí bankovní rada pravděpodobně dospěla na základě své makroekonomické prognózy, která prošla v srpnu poměrně zásadní změnou, když posunula horizont měnové politiky o půl roku dále do budoucnosti. Tato změna nyní bankovní radě umožňuje odhlédnout od nadále rozbouřené tuzemské inflace a bezprostředně na ni nereagovat dalším růstem sazeb," řekl ČTK analytik Cyrrusu Vít Hradil. Předchozí, tedy tradiční prognóza, by podle něj patrně naopak doporučovala sazby dále zvýšit.

"ČNB dnes trh nepřekvapila a v souladu s jednomyslným očekáváním analytiků ponechala hlavní úrokovou sazbu na sedmi procentech," uvedl analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš. Podruhé za sebou tak většina členů bankovní rady hlasovala pro stabilitu. Zámiš upozornil, že devizové intervence tisková zpráva nezmiňuje, takže patrně ČNB hodlá v jejich využívání pokračovat jako doposud. "To předpokládáme i v naší prognóze, kdy kurz koruny vidíme stabilní v okolí 24,80 Kč/EUR zhruba do poloviny příštího roku," dodal.

K ponechání stávajících sazeb se ČNB podle finančního ředitele společnosti Ebury Tomáše Kudly rozhodla přesto, že meziroční inflace se v srpnu vyšplhala na 17,2 procenta. Z pohledu trhů se tak podle něj může aktuální výše úrokových sazeb zdát nízká, což bude pravděpodobně nutit ČNB rozpouštět devizové rezervy rychleji než dosud. Zatímco ČNB totiž je vůči dalšímu zvyšování sazeb skeptická, velké centrální banky, třeba americký Fed nebo Evropská centrální banka, je naopak začaly velmi rychle zvyšovat, podotkl.

Na zmenšování rozdílu mezi sazbami v Česku na jedné a v eurozóně a v USA na druhé straně upozornil také analytik XTB Jiří Tyleček. "To by mohlo vyvolat tlak na oslabování koruny, kterému se ČNB v posledních měsících bránila také devizovými intervencemi. Pokud by tlak na korunu výrazně zesílil, tak další růst sazeb by byl nabíledni," uvedl.

Podle partnera PwC Jan Brázdy je dnešní rozhodnutí ČNB dobrou zprávou pro firmy, které mají úvěry v korunách. "Banky nyní úvěrování firem vzhledem k jejich nejisté budoucnosti považují za rizikovější, což se promítá do základního nastavení úroků. Je proto alespoň malou útěchou, že další tlak na zdražování peněz nebude vytvářet složka úroku odvozená od sazeb ČNB," uvedl.

Jaromír Gec z Komerční banky předpokládá, že úrokové sazby dosáhly vrcholu. Jejich opětovné snižování ale očekává až v srpnu 2023, pokles podle něj bude pozvolný. "Na konci příštího roku by repo sazba měla dosáhnou pěti procent a na rovnovážná tři procenta by se pak měla dostat na konci roku 2024," soudí.

Ačkoliv meziroční tempo zdražování dosahuje alarmujících 17,2 procenta, meziměsíčně již pokleslo na 0,4 procenta, což lze podle Hradila interpretovat jako znatelné uklidnění. Poptávková inflace, tedy ta tažená ochotou zákazníků akceptovat rostoucí ceny, pak slábne již delší dobu a do popředí se dostávají hlavně ceny energií. Vzhledem k postoji, který k charakteru české inflace zaujímá bankovní rada ČNB ve svém novém složení, lze její dnešní rozhodnutí hodnotit jako logické, poznamenal.