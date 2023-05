ČNB ponechala úroky, zlepšila výhled ekonomiky a zvýšila odhad inflace

Praha - Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Podpořili to čtyři členové bankovní rady, tři hlasovali pro zvýšení o 0,25 procentního bodu. Guvernér ČNB Aleš Michl po jednání řekl, že pokud nevznikne důvěryhodný konsolidační balíček a nebude snaha o zodpovědné rozpočty, bude muset ČNB sazby zvyšovat. Uvolněná rozpočtová politika je podle něj hlavním proinflačním impulzem v Česku. ČNB v nové prognóze zvýšila odhad celoroční inflace na 11,2 procenta, v únoru centrální banka předpokládala inflaci 10,8 procenta.

Podle aktuální prognózy ČNB meziroční inflace v polovině roku klesne pod deset procent, její průměrná výše za celý rok bude 11,2 procenta po loňských 15,1 procenta. Příští rok by se měla inflace snížit na 2,1 procenta.

Za hlavní proinflační riziko Michl označil působení fiskální politiky. Hluboké rozpočtové deficity podle něj přivádějí do ekonomiky peníze navíc, které českému hospodářství dávají inflační impulzy. Rizikem pro budoucí vývoj je podle Michla také vznik mzdově-inflační spirály.

Michl upozornil na to, že rozhodující pro jednání o případném zvýšení sazeb bude červnové zasedání bankovní rady ČNB. Pokud nebude vládní balíček ke konsolidaci veřejných financí dost věrohodný, bude muset podle něj ČNB bojovat proti proinflačnímu impulzu, který vytváří deficity státního rozpočtu. "Pokud nevznikne důvěryhodný konsolidační balíček a nebude patrná snaha o zodpovědné rozpočty, bude ČNB nucena zvýšit úrokové sazby," řekl.

Dnes ČNB ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, kde je od loňského června. V červnu bude jednat o tom, zda ji nadále zachová, nebo zvýší, řekl Michl. Upozornil, že sazby zůstanou na vyšších úrovních déle, než trh předpokládá.

Podle analytiků nebylo dnešní rozhodnutí ČNB překvapivé, a to i přes zvýšená proinflační rizika, na něž ukazuje vývoj ekonomiky. "Setrvání sazeb na stejné úrovni se očekávalo a nahrávaly tomu i nedávné výroky členů bankovní rady. Na jejich snižování je vzhledem ke stále ještě velmi vysoké dvouciferné inflaci brzy. Naopak se teď na základě relativně dobrých výsledků HDP a pozitivního sentimentu vyjádřeného například v konjunkturálním průzkumu bude nejspíš navyšovat tlak na to, aby rada na příštím zasedání úroky zvýšila a zkusila tím rychleji dostat inflaci do cílového pásma," míní Daniel Janeček ze strategického poradenství PwC Česká republika.

ČNB dnes v aktualizované ekonomické prognóze také zlepšila výhled českého hospodářství pro letošní rok. Hrubý domácí produkt (HDP) podle ní vzroste o 0,5 procenta, v únoru přitom centrální banka čekala pokles o 0,3 procenta. Příští rok ČNB čeká hospodářské oživení s růstem HDP o tři procenta.