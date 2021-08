ČNB podle ekonomů ve čtvrtek zvýší úrokové sazby o 0,25 procentního bodu

Praha - Bankovní rada České národní banky na svém čtvrtečním zasedání zvýší základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta, shodují se analytici oslovení ČTK. Zároveň očekávají, že rada bude sazby zvyšovat i na svých dalších zasedáních ve zbytku roku tak, že základní úroková sazba by mohla vzrůst na konci roku na jedna až 1,25 procenta. Důvodem zvýšení sazeb jsou především obavy z růstu inflace související s oživením ekonomiky. Na druhou stranu růst sazeb může na podzim zbrzdit horší pandemická situace. Rada ve čtvrtek kromě nastavení sazeb projedná a představí také novou makroekonomickou prognózu, u které očekávají ekonomové zlepšení odhadu růstu ekonomiky.

Na posledním měnovém jednání 23. června rada poprvé od února 2020 zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta. Pro toto rozhodnutí hlasovali čtyři členové bankovní rady. Člen bankovní rady Vojtěch Benda hlasoval dokonce pro zvýšení základní úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Dva členové, Aleš Michl a Oldřich Dědek, pak byli pro ponechání úrokových sazeb beze změny. V aktuální květnové prognóze ČNB očekává letos růst ekonomiky o 1,2 procenta a příští rok o 4,3 procenta.

"Zvýšení sazeb na zasedání příští týden je prakticky hotovou věcí. Srpnové zpřísnění měnové politiky ovšem velmi pravděpodobně nebude letos posledním. Každopádně roste pravděpodobnost, že k dalším zvýšením sazeb dojde jak v září, tak v listopadu," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Se stejným vývojem počítá i hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. "Pokud na podzim nenastane nečekaně nepříznivý pandemický vývoj, mohou jít úrokové sazby nahoru i na dalších jednáních ČNB, tedy koncem září i začátkem listopadu. Celkem tak centrální banka může v letošním roce dle našeho názoru zvýšit úrokové sazby čtyřikrát, čímž by se základní sazba ČNB dostala koncem roku na úroveň 1,25 procenta," uvedl.

Rychlé zvyšování sazeb by bylo podle něj v souladu i s posledním vyjádřením Bendy, který zmínil, že nová prognóza ČNB může naznačit potřebu zvyšovat úrokové sazby letos rychleji, než se předpokládalo v poslední jarní predikci ČNB. Stejně tak viceguvernér Tomáš Nidetzký si podle nedávného vyjádření umí představit růst sazeb na každém následujícím měnovém jednání ČNB. V obdobném duchu se vyjádřil po červnovém jednání také guvernér ČNB Jiří Rusnok.

"Klíčovým argumentem pro zvýšení sazeb zůstává jednoznačně spotřebitelská inflace v kombinaci s končící pandemií a hospodářským oživením české ekonomiky. Většina centrálních bankéřů shodně zmiňuje současný vyšší růst inflace a ukotvenost inflačních očekávání. Poslední čísla z domácího pracovního trhu navíc ukazují, že velmi nízká nezaměstnanost může od příštího roku opět tlačit na rychlý růst mezd, a generovat tak proinflační tlaky," upozornil analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. V nové prognóze očekává zlepšení odhadu růstu ekonomiky letos ke třem procentům a ve čtvrtek zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu.

"Nadcházející zasedání bankovní rady se ponese v podobném duchu jako to poslední a doručí i stejný výsledek, tedy zvýšení základní sazby o 0,25 procentního bodu. Aktualizovaná prognóza ČNB zcela jistě přinese citelné zlepšení výhledu na růst hrubého domácího produktu, což bude bankéře nabádat k rychlejšímu zvyšování sazeb," uvedl i analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. Ten zároveň očekává že jeden nebo dva členové rady se vysloví pro růst o 0,5 procentního bodu, zatímco pro sazby beze změny pouze jeden z členů rady. " Většina se nakonec přikloní k růstu o 0,25 procentního bodu s odkazem na rizika spojená s novými mutacemi koronaviru a také s problémy v průmyslových dodavatelských řetězcích. Právě tyto překážky následně pravděpodobně odradí bankéře od dalšího zpřísnění politiky na zářijovém zasedání, a dojde k němu tedy znovu až v listopadu. Základní sazba by tak mohla letošní rok zakončit na úrovni jednoho procenta," odhadl.

"Očekáváme, že ČNB zvýší klíčovou sazbu o 0,25 procentního bodu, a myslíme si, že je to na místě. Samotný akt navýšení nebude pro trhy překvapením, neboť ho většina aktérů již zahrnula do svých očekávání. Zajímavé je srovnání s eurozónou, kde ke zvyšování sazeb zatím nedochází, což mimo jiné vede k posilování české koruny s negativním dopadem do českého exportu," řekl ČTK partner PwC Česká republika a expert na finanční trhy Jan Brázda.

Čtvrtečního jednání se zúčastní všech sedm členů rady.