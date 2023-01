ČNB podle analytiků opět ponechá základní úrokovou sazbu na sedmi procentech

Praha - Bankovní rada České národní banky (ČNB) i na svém prvním letošním jednání o měnové politice ponechá základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, kde je od loňského června. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Také poslední vyjádření některých členů bankovní rady v médiích naznačují, že v sedmičlenném orgánu mají nadále převahu stoupenci stability sazeb. Čtvrteční jednání bankovní rady bude poslední rozhodování o nastavení sazeb v současném složení, 12. února končí mandát viceguvernéru Marku Morovi a členovi rady Oldřichu Dědkovi.

"Členové bankovní rady opakovaně deklarovali připravenost dalšího růstu sazeb v případě mzdově inflační spirály. Data, zejména vývoj inflace za leden, ale ještě nejsou k dispozici a proto příští týden zatím nečekám žádné změny sazeb," uvedl expert na řízení finančních rizik PwC Petr Jablonský. Informaci o lednové inflaci zveřejní Český statistický úřad 10. února.

"Předpokládám, že bankovní rada ČNB opět rozhodne o zachování úrokových sazeb na stávající úrovni, a to opět poměrem pět hlasů pro stabilitu a dva pro zvýšení," sdělil ČTK hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. Na předchozích jednáních rady opakovaně hlasovali pro zvýšení sazeb Mora a člen rady Tomáš Holub. "Na tiskové konferenci předpokládám standardní konstatování, že poptávkové inflační tlaky jsou tlumeny stávající výší úroků a probíhajícím ekonomickým ochlazením. Lze čekat i apel na vládu a odbory, aby s krocením inflace pomohly svou střídmostí. Neočekávám žádné naznačení možnosti blízkého snížení sazeb," doplnil Hradil.

"Jako nejpravděpodobnější scénář nadále vidíme stabilitu sazeb do srpna a pak jejich postupný pokles. Aktuální data totiž indikují další zhoršení domácí poptávky, ať již jde o značný pokles reálných mezd, vývoj tržeb v maloobchodě, spotřebitelského sentimentu a podobně," uvedli analytici České spořitelny.

Analytik Komerční banky Martin Gürtler očekává změnu sazeb v srpnu, kdy by je podle něj ČNB mohla začít snižovat. "Počátek snižování sazeb je však spojen s velkou mírou nejistoty, když bude podle nás záviset na vývoji tuzemské ekonomiky a inflace, případně i politice zahraničních centrálních bank," upozornil. Na konci letošního roku podle něj základní sazba bude činit pět procent.

Tomáš Jícha z investiční společnosti Tesla neočekává, že by ČNB nyní přistoupila k úpravě sazeb. "Sám bych jejich lehké snížení uvítal, ale chápu, že si na to budeme muset ještě pár měsíců počkat. Rozumím, že je potřebné, aby ČNB vydala jasný signál, že laciné peníze, respektive peníze za nulové sazby jsou nenávratně pryč. Případné zvýšení úrokových sazeb by podle mého názoru mohlo přispět spíše k dalšímu prohloubení nevyzpytatelných výkyvů trhů," uvedl.