ČNB podle analytiků ani na nadcházejícím zasedání úrokové sazby nezmění

Praha - Bankovní rada České národní banky (ČNB) ani na svém středečním zasedání nezmění základní úrokovou sazbu, která tak zůstane na sedmi procentech, kde je od loňského června. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Podle nich se sice inflační statistiky vyvíjejí příznivě, členové bankovní rady ale ve svých vyjádřeních varovali před proinflačními riziky v případě předčasného uvolnění měnové politiky. Snižování sazeb na zářijovém jednání vyloučil minulý týden i guvernér ČNB Aleš Michl.

"Spotřeba domácností zůstává utlumena, což je z pohledu centrální banky žádoucí, mzdy divoce nerostou, vláda se alespoň rétoricky nadále hlásí k úmyslu snižovat rozpočtový deficit a ceny energií již další drama taktéž zřejmě nepřinesou," konstatoval hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Podle něj ale stojí v cestě snižování sazeb tři překážky. "Zaprvé, kurz české měny oslabil o něco svižněji, než ČNB očekávala, což působí ve směru vyšší inflace. Zadruhé, na trhu s ropou došlo k poměrně výraznému zdražení, které patrně bude dlouhodobějšího rázu. Dražší ropa se pak postupně bude propisovat do celé ekonomiky, jelikož slouží jako vstup do téměř veškeré ekonomické aktivity. A konečně zatřetí, teprve leden příštího roku plně vyjeví, zda strašák inflace již sešel z myslí firem a domácností," uvedl. V lednu firmy mění ceníky a podle Hradila je otázka, zda nezvednou ceny o něco víc, což by inflaci znovu nastartovalo. I proto podle něj ČNB zatím ke snížení sazeb nepřistoupí.

"Česká ekonomika stagnuje a stagnovat bude v lepším případě i ve zbytku roku, investiční aktivita firem je kvůli zvýšené nejistotě omezená, rovněž spotřeba domácností zůstává spíše utlumená. To vše by měly být faktory vedoucí ke snížení úrokových sazeb a snaze o oživení ekonomické aktivity. Nicméně inflace stále zůstává na vysokých úrovni a navíc nelze čekat, že by měla v následujících měsících rychle klesat. Lze tak očekávat, že faktor vysoké inflace převáží a Česká národní banka zatím ke snížení sazeb nepřistoupí," souhlasí generální ředitel investiční platformy Fingood Vít Endler.

Podle analytiků Raiffeisenbank ekonomická situace nedává příliš argumentů k růstu sazeb. "Argumenty pro snížení sazeb jsou v současné chvíli silnější, avšak většina bankovní rady se kloní nadále k alternativnímu scénáři, který počítá se stabilitou sazeb. Rizika příliš pozdního snižování sazeb hodnotí bankovní rada jako mírnější než rizika příliš brzkého snižování a lze předpokládat, že proto půjde cestou větší opatrnosti," uvedli.

Ani analytik Komerční banky Jaromír Gec nyní snížení sazeb nečeká, podle něj nepřijde do konce roku. O to razantněji ale podle něj bude ČNB sazby snižovat v roce příštím. "Domníváme se, že snižování v příštím roce bude rychlé a že základní sazba do konce roku 2024 klesne na čtyři procenta," uvedl.

Pokles sazeb na nynějším zasedání vyloučil i Michl minulý týden v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Také další členové bankovní rady se v médiích vyjadřovali k brzkému poklesu sazeb opatrně. Viceguvernér Jan Frait nicméně v rozhovoru s agenturou Bloomberg nevyloučil možné snížení sazeb do konce roku.